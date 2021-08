Ústecký kraj žádá o dotaci na venkovské prodejny, obcím rozdělí 26 milionů

Ústecký kraj požádá ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na venkovské prodejny. Z programu Obchůdek 2021+ může získat tři miliony korun. Peníze chce rozdělit mezi provozovatele obchodů s potravinami a smíšeným zbožím ve vsích od 501 do 1000 obyvatel. Radní zároveň schválili rozdělení 26,5 milionu korun z krajského programu obnovy venkova. Řekl to náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Zachovat provoz prodejen v malých obcích je podle Kulhánka důležité. "Těch obchůdků je hodně. Může jich být kolem 155, jsou mezi nimi soukromé i obecní podniky," uvedl Kulhánek. O peníze z programu ministerstva mohou žádat obce do tisíce obyvatel a příspěvek mohou dostat také prodejny v místních částech obcí do 3000 obyvatel. Jejich provozovatelé by žádost o dotaci měli posílat kraji, dostat by mohli od 20 tisíc do 50 tisíc korun například na mzdy, nájem, internet nebo energie.

Kraj pokračuje v podpoře malých obcí, pro které je určen program obnovy venkova. "Komise složená ze starostů patnácti obcí vybrala projekty a radní je schválili," uvedl Kulhánek. Program je určený obcím do 2000 obyvatel. Obce, ve kterých žije 1000 až 2000 lidí, mohou získat až sto procent nákladů na daný projekt. U obcí do 500 obyvatel podpora může činit 70 procent. Vybrané projekty ještě budou v září schvalovat zastupitelé.

Loni bylo mezi obce rozděleno 16,2 milionu korun. Uspělo 66 žádostí z 220 podaných. Oblíbená soutěž Vesnice roku byla loni zrušena, letos na ni z programu kraj vyčlenil 500 tisíc korun.