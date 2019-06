Útočník na Jakla se přihlásil na policii. Nabídl jinou verzi útoku

Pražské policii se v pátek přihlásil devětadvacetiletý muž, který údajně v sobotu 25. května napadl v metru někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. Tvrdí ale, že Jakl ho udeřil první. Informovaly o tom servery DeníkN a Respekt. Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury. Ten v neděli sdělil, že jde o snahu útok zpochybnit.

Incident se stal zhruba půl hodiny před půlnocí v soupravě metra mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Jakl tvrdí, že když seděl, přistoupil k němu neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD. Poté, co kladně odpověděl, útočník mu prý dal rány do hlavy a oba pak upadli na zem.

Muž přiznává, že Jakla dvakrát nazval "kriplem". Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl, který podle něj stál, na něj zaútočil. "Jednoznačně dal ránu první. K tomu došlo mezi Florencí a Náměstím Republiky. Dostal jsem od něj ránu do tváře. Pak jsme se chytili a spadli na zem. Já jsem určitě vstal první. Chytil jsem ho za ramena, protože jsem nechtěl dostat další ránu. A v tu chvíli mi dal hlavičku," řekl DeníkuN muž. Sám prý udeřil Jakla dvakrát pěstí do tváře a jednou do ramene. Následně je od sebe odtrhl jiný cestující.

Muž také odmítá, že by ve vagonu cestoval s kamarádem, který podle Jakla incidentu přihlížel. "Byl jsem tam s přítelkyní, která se nedá s mužem zaměnit," podotkl. Během konfliktu několikrát zakřičel "Jakl z SPD, Jakl od Klause". "Šlo mi o to, aby lidi věděli, že se tady rve známá osobnost," dodal. S Jaklem se v minulosti setkal v jedné z pražských hospod, kde se údajně někdejší tajemník prezidenta choval arogantně.

"Za dva týdny si mohli vymyslet něco trochu věrohodnějšího," sdělil dnes ČTK k novým informacím Jakl. Muž se podle něj obrátil na spřátelené redakce. "Ty to hrají s ním ve snaze ten útok zpochybnit. Nebude mu to nic platné," dodal Jakl.

Kriminalisté již dříve požádali svědky incidentu, aby se jim přihlásili. "Doufám, že se svědci najdou," řekl Respektu muž.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Jakl tvrdí, že byl znovu fyzicky napaden také poslední květnovou středu ve Zlíně při snídani v hotelu. "Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek," sdělil Jakl již dříve ČTK. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Opakovaný útok na Jakla v úterý Sněmovna odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR. Rozhodla o tom na návrh předsedy SPD Tomia Okamury. O týden dříve po prvním útoku přijala podobné stanovisko, v němž odmítla vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru.

Napadení politiků není v Česku ojedinělé. Například před měsícem zaútočili dva muži na poslance TOP 09 Dominika Feriho při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Dvaadvacetiletý opoziční politik byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice. Loni v lednu ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla polonahá a s hanlivým nápisem na těle k prezidentovi Miloši Zemanovi ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.