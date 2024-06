Útočník z fakulty cítil křivdu a zášť, policie chce zlepšit komunikaci i analýzu

Zástupci policie dnes před poslanci bezpečnostního výboru půl roku po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) vysvětlovali a hájili tehdejší postup policistů. Policejní prezident Martin Vondrášek připustil, že komunikace s vedením fakulty nebyla ideální, zlepšit se podle něj musí i analytická činnost či střelecká příprava policistů.

Pachatel, kterým byl podle kriminalistů čtyřiadvacetiletý student fakulty, cítil podle odborného posudku křivdu a nenávist, fascinovaly ho násilí a zbraně, neměl ale žádnou závažnou psychickou poruchu. Cítil se odstrčený, lidmi nepřijímaný a neužitečný, měl problémy s komunikací i se vztahy v rodině, řekla státní zástupkyně Jana Murínová.

Někteří poslanci při jednání vyjádřili výtky k řízení zásahu či k informování o vyšetřování případu. Policejní šéfové opakovaně poukazovali na to, že je nutné rozlišovat, co policisté mohli vědět 21. prosince a co je známo po půl roce vyšetřování. Podle svých slov sami cítí frustraci z toho, že se jim nepodařilo pachatele odhalit ještě před střelbou na univerzitě, chybělo jim k tomu několik dní.

Při střelbě na fakultě v centru Prahy přišlo loni před Vánocemi o život 14 studentů a pedagogů. Krátce po útoku pachatel, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu. Policie před několika dny případ odložila vzhledem k tomu, že podezřelý je po smrti. Kauzu ještě přezkoumá státní zastupitelství, podle Murínové vyšetřování nebude pravomocně skončené pravděpodobně ještě několik měsíců. Policisté zatím doručili usnesení o odložení případu 78 poškozeným, ještě ale zbývá uvědomit sedm lidí v Česku a dva v zahraničí. Všichni mají nárok podat stížnost, kterou bude posuzovat státní zastupitelství.

Ze znaleckých posudků podle žalobkyně vyplynulo, že se pachatel chtěl pomstít, protože neměl dostatek mezilidských kontaktů, nedostávalo se mu uznání a byl společensky izolovaný. Jeho pocity dospěly až k vražedným úmyslům. Nenávist v něm se spojila s fascinací násilím a zálibou ve zbraních. Student měl problémy s komunikací i se vztahy v rodině. "Veškeré tyto problémy nedokázal žádným způsobem řešit. Neměl nikoho, s kým by je řešil," prohlásila Murínová. Situace podle státní zástupkyně gradovala. Už loni v listopadu měl střelbu na filozofické fakultě, kterou uskutečnil 21. prosince, naplánovanou.

Vondrášek poslancům řekl, že policie se připravuje na čin aktivního střelce od roku 2011 a za loňský rok se konalo víc než 150 cvičení. Je podle něj nutné rozlišovat, co policisté mohli vědět v den střelby a co je známo nyní. "Policisté postupovali logicky naprosto správně, nedopustili se chyby ani nedbalosti, která by měla vliv na tragické následky," řekl. Zákrok pražských policistů pokládá za rychlý a odvážný a je přesvědčen, že zabránili ztrátě dalších životů.

Pražský policejní ředitel Petr Matějček při vysvětlování zákroku zdůraznil, že policie neměla před zákrokem informaci, že by pozdější střelec chtěl vraždit, jen o tom, že chce spáchat sebevraždu. Proto se policisté zaměřili na fakultní budovu v Celetné ulici, kde měl mít přednášku, zatímco vraždil v nedaleké budově na náměstí Jana Palacha.

Do hlavní budovy fakulty přišel pachatel podle Matějčka minutu předtím, co tam dorazily dvě trojčlenné hlídky. Měly podle něho provést prvotní prověření, zda je pozdější střelec student a zda ho tam někdo neviděl, prošly první patro. Kamerový systém podle policejního ředitele nebylo možné využít. Na studijním oddělení policisté dostali informaci, že pozdější pachatel je studentem a má mít zakrátko výuku v Celetné ulici. "Je to standardní postup policie jít po horké stopě," vysvětloval, proč se pak policisté zaměřili na tuto budovu. "Je pro nás frustrující, že jsme ho měli kousek od nás," poznamenal k situaci v budově na Palachově náměstí. Policie podle něho nevěděla, že už je pachatel uvnitř, ve čtvrtém patře budovy, kde později zahájil střelbu.

Šéf oddělení vražd pražské policie Aleš Strach poslancům řekl, že při hledání pachatele vraždy v Klánovickém lese vyhodnotili jako jedinou relevantní stopu použité střely. Z balistických stop pak přešli ke kontrolám držitelů zbraní daného typu, využili k tomu i informace od prodejců. Okruh majitelů zbraní kriminalisté postupně zužovali. Kvůli jejich množství a kapacitám požádali o spolupráci kraje. "Chybělo nám pár dní," řekl dnes Strach. Pachatele by podle něj odhalili vylučovací metodou, už to ale nestihli.