Útok narušené ženy. Dokud někoho nezabije, nikdo na ni nemůže

Zjevně šílená žena koncem srpna pořezala v Písku šest lidí. Napadala kohokoli, kdo se jí připletl do cesty. Nožem neútočila poprvé, dokonce kvůli tomu strávila řadu měsíců v léčebně. Její řádění nápadně připomíná dva roky starý případ vražedkyně z Teska na pražském Smíchově. Proč takoví lidé nejsou ve vězení nebo v ústavech?

Celá událost se odehrála v sobotu 18. srpna před píseckým letním kinem, kde soukromé rádio pořádalo zábavní akci. O půlnoci se ale všechno zvrtlo. K přítomným dobrovolným hasičům se začali sbíhat zranění. "Přiběhla za mnou holka s pořezaným předloktím a řekla, že v parku před areálem lítá žena s nožem a řeže do lidí," popsala pro časopis TÝDEN hrůzný zážitek Klára Pavlíčková, zdravotnice píseckých dobrovolných hasičů. "Vyběhla jsem z kina a hned jsem viděla několik pořezaných lidí. Ani nevím, kolik jsme jich celkem ošetřili," líčila.

Policie nakonec zjistila, že pětadvacetiletá žena zaútočila s nožem v ruce na šest lidí. "Bez jakéhokoli důvodu napadla u kina patnáctiletou dívku, vytáhla z mikiny nůž, mířila dívce na břicho a vyhrožovala, že ji rozpáře," popisuje mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová. Dívku útočnice následně pořezala na předloktí. Poté si vyhlédla na zemi sedícího muže, ke kterému přistoupila zezadu a řízla ho do krku. Vykřikovala, že "sedět nepůjde", a šermovala nožem proti dalším lidem.

Útočnici zatkli, nyní je ve vazbě a hrozí jí až osm let vězení. Během útoků byla opilá.

Známá firma

Šílená žena z Písku neútočila nožem poprvé. Již před několika lety pobodala muže a soud ji kvůli tomu poslal na dlouhou dobu do psychiatrické léčebny. Před dvěma měsíci pak při potyčce před supermarketem zranila dvě ženy, z nichž jedna utrpěla zlomeniny. Stav agresivní ženy se v posledních týdnech navíc očividně zhoršoval. Podle očitých svědků chodila po městě a vyhrožovala, že někoho zabije.

Proč tedy nebyla v péči psychiatrů? "U nás stále platí, že se léčí pouze ten, kdo chce. U ostatních to je tak, že dokud něco vážného nespáchají, tak se to neřeší," říká známý psychiatr Jan Cimický. "Například ve Francii je to lékař, kdo rozhodne, zda se člověk léčit má, nebo nemá, a nečeká se na to, až někomu opravdu ublíží," dodává.

"Útočnice od letního kina" je v Písku známou figurkou. Podle informací TÝDNE dlouhodobě bojuje s drogovou závislostí. První střet se zákonem měla už v roce 2011. "Po předchozí rozepři v areálu bývalých kasáren v Písku pobodala muže," popisuje policistka Ingrišová a dodává, že žena skončila v péči psychiatrů. "Byla odsouzena pro násilný trestný čin. Soud jí nařídil ústavní psychiatrickou léčbu, kterou posléze změnil na ambulantní," doplnila mluvčí. V roce 2015 ale veškerý lékařský dohled skončil.

Proč se neléčila?

Události z Písku se až nápadně podobají dva roky starému případu z obchodního centra na pražském Smíchově. Písecká útočnice byla, stejně jako ta pražská, nejprve internována na psychiatrii, poté propuštěna s odůvodněním, že není nebezpečná. Ale podle všeho byla.

Proč tedy nezasáhli policisté nebo psychiatři už po červnovém incidentu před supermarketem? Podle ministerstva zdravotnictví si tehdy muži zákona mohli vyžádat její vyšetření u psychiatra. To ale neudělali. Navíc je otázka, proč jí soud před třemi lety na doporučení lékařů zrušil povinnou ambulantní léčbu.

Podle předsedy České psychiatrické společnosti Martina Anderse se většina pacientů, kterým soud zruší povinné návštěvy odborníka, už dobrovolně neléčí. "Když takový nemocný opouští zařízení, přeruší zpravidla kontakt s psychiatrickými službami a nezřídka opakuje trestný čin," říká.

Nic se nezměnilo

Podobné otázky TÝDEN kladl odborníkům již po vraždě v Tescu před dvěma lety. "Opravdu nejsme jasnovidci! Ani s diagnózou nemusí být člověk pro společnost nebezpečný," odpovídal tehdy ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý na dotaz, proč byla vražedkyně z Tesca propuštěna v den činu z jeho ústavu. Problém byl tehdy i v komunikaci mezi policií a lékaři, kteří prý od strážců zákona neměli všechny informace o incidentu, a nemohli tak chování pacientky správně vyhodnotit. Změnilo se od té doby vůbec něco?

Zřejmě nic. Zůstávají jen stesky lékařů na nedostatek kompetencí. "Když nemocný nepřijde na vyšetření nebo se zhorší jeho stav, můžeme se obrátit na soud se žádostí o povinnou hospitalizaci, že může být nebezpečný sobě nebo okolí," říká Anders. Ale to prý trvá několik měsíců, zatímco v psychiatrii potřebujete reagovat ze dne na den. Lékaři navíc přiznávají, že s rozhodnutím o hospitalizaci často váhají kvůli obavám z žalob pacientů. Podle Anderse už padlo několik soudních rozhodnutí, kdy nemocnice i lékař byli potrestáni za to, že někoho neoprávněně hospitalizovali. Podobně mluví i Cimický: "Kdyby se začal pacient bránit, že už je zdravý a není třeba ho léčit, začalo by se to zkoumat. Lékařům hrozí obvinění z neoprávněného omezování osobní svobody ve chvíli, kdy už tu léčbu skutečně člověk nepotřeboval. A toho se někteří bojí," tvrdí psychiatr.

Další sliby

Vláda už před dvěma roky slibovala, že se pokusí podobným případům předcházet. Nic se však neděje. "Někteří z poskytovatelů zdravotních služeb pro účely komunikace s policií vypracovali vnitřní směrnice," říká neurčitě mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Na základě těchto směrnic prý chce resort do budoucna upravit postup dalších zdravotnických zařízení.

Podle Anderse i ministerstva zdravotnictví mohou jednou pomoci vznikající Centra duševního zdraví. Do těch by měli pacienti možnost pravidelně docházet, ale hlavně - na rozdíl od současného stavu - by lékaři mohli za psychicky nemocnými vyrážet přímo do terénu, klidně k nim domů. Lépe to tak umožní sledovat jejich psychický stav. Otázkou je, kolik lidí do té doby kvůli psychicky nemocným jedincům bude zraněno, nebo dokonce zemře.

Smrt na Andělu

V červenci 2016 v nákupním centru Tesco na pražském Andělu si třiatřicetiletá žena, kterou ten den propustili z psychiatrické léčebny, vzala z regálu nůž, rozbalila ho a ubodala náhodně vybranou zákaznici. Stejná žena přitom útočila už o čtrnáct dní dříve v kavárně v Praze 5. Na toaletách si sundala tričko a pokusila se jím uškrtit jinou ženu. Ačkoli to vyprávěla lékařům z Psychiatrické nemocnice Bohnice, kam ji převezli, ti na to nebrali ohled a za 14 dní ji propustili.

Ředitel bohnické léčebny Martin Hollý tehdy uvedl, že pacientka byla propuštěna ve stabilizovaném stavu, s nastaveným užíváním léků a při "plném vnímání reálného světa". "Nicméně v případě dříve léčených nebo zdravých lidí nelze nikdy garantovat nulovou pravděpodobnost agresivity k ostatním lidem ve společnosti," napsal. O útoku na záchodcích prý léčebna nevěděla, policie jí to nesdělila. Objevily se ovšem hlasy, které to zpochybňovaly.