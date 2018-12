Útok ve Francii? Česku nebezpečí nehrozí, uklidňuje Hamáček

Po úterním útoku ve Štrasburku není podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zapotřebí zvyšovat v Česku bezpečnostní opatření. Policie je preventivně posílila 1. prosince v souvislosti s vánočními svátky a trhy. Bezpečnostní složky monitorují veškeré možné hrozby v Česku i v zahraničí, dodal Hamáček na twitteru. Rodinám obětí útoku vyjádřil soustrast.

Účast rodinám i pozůstalým vyjádřil na twitteru také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Nikdo nemá právo své požadavky, své názory nebo své náboženství vnucovat ostatním lidem násilím. Doufám, že pachatel bude brzy dopaden a potrestán," uvedl ministr, který ve Štrasburku několik let pracoval.

Raněným i pozůstalým po útoku ve Štrasburku vyjadřuji svoji účast. Nikdo nemá právo své požadavky, své názory, nebo své náboženství vnucovat ostatním lidem násilím. Doufám, že pachatel bude brzy dopaden a potrestán. Ve Štrasburku jsem několik let pracoval, o to víc mne to šokuje.