Uvažovalo se o uzavření Tachovska, vyřešilo se to jinak, řekl Blatný

Kvůli špatné epidemické situaci se uvažovalo také o uzavření Tachovska, vyřešilo se to ale ve spolupráci s hlavní hygieničkou jinak, řekl ve středu na jednání sněmovního zdravotnického výboru ministr Jan Blatný (za ANO). Hejtmanka Plzeňského kraje, poslankyně ODS a členka výboru Ilona Mauritzová ho kritizovala za to, že informuje nejasně. Ministr ráno na tiskové konferenci řekl, že se uvažovalo o uzavření některých okresů Plzeňského kraje, ale nakonec se to vyřešilo jinak.

Blatný ve středu dodal, že jsou další dva kraje kromě Karlovarského a Královéhradeckého, kde je situace natolik závažná, že se o uzavření vybraných regionů uvažovalo. V Karlovarském a Královéhradeckém jsou uzavřeny okresy Sokolov, Cheb a Trutnov.

Hejtmanka uvedla, že situaci na Tachovsku řešila s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou v úterý večer. Problematické jsou podle ní kamiony, které hranici přejíždějí bez toho, aby řidiči měli požadovaný test. "Jsem ráda, že tady zaznělo, že situace není tak závažná a platí to, s čím jsme se večer rozešli," dodala Mauriztová. Kvůli ministrovým ranním informacím musela ve středu svolat krizový štáb kraje.

Ministr na středeční ranní tiskové konferenci uvedl, že při zhoršení situace nemůže vyloučit uzavření dalších regionů. Jmenoval právě Plzeňský kraj, kde se o tom uvažovalo. Situace je podle něj závažnější v západní části republiky a lepší na Moravě. Uzavřených regionů se podle něj nebude týkat připravované pondělní otevření všech obchodů a od 1. března návratu další části dětí do škol s podmínkou pravidelného testování.