Uvítal by, kdyby Válková skončila i jako vládní zmocněnkyně

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček by uvítal, kdyby poslankyně Helena Válková (ANO) skončila i ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Důvodem jsou informace o tom, že v sedmdesátých letech napsala odborný článek společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. O věci bude chtít mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). Podle Hamáčka ale o setrvání Válkové bude muset rozhodnout Babiš, protože ANO má ve vládě deset ministrů a ČSSD jen pět.

Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce sedmdesátých let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Poslankyně již v pátek v České televizi kvůli kritice odmítla svou kandidaturu na ombudsmanku, kterou navrhl prezident Miloš Zeman. Ten v neděli serveru Blesk.cz řekl, že si váží rozhodnutí Válkové nekandidovat na ombudsmanku. Nevidí důvod stahovat její nominaci, když ji sama odmítla, tak Sněmovna nemá o čem hlasovat, řekl Zeman v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Nechtěl mluvit o tom, zda by měla být Válková odvolána i z funkce zmocněnkyně pro lidská práva. Zmínil, že by mohl místo Válkové na ombudsmanku nominovat poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou.

Podle Hamáčka by ale Válková měla skončit i v pozici zmocněnkyně pro lidská práva. "Považoval bych za logické, kdyby skončila," řekl v neděli v České televizi. "Pokud tam zůstane, tak ta debata neskončí a místo toho, aby dělala, co má zmocněnec dělat, tak bude vysvětlovat, jestli znala Urválka," dodal. Válková se v minulých dnech hájila mimo jiné tím, že Urválka neznala. Hamáček to zpochybnil.

Výzva k rezignaci

K rezignaci na funkci zmocněnkyně pro lidská práva i k odchodu z Rady vlády pro lidská práva v neděli vyzval Válkovou také člen rady Tomáš Němeček. Válková by podle něho měla rezignovat nejpozději do čtvrtečního jednání, jinak z rady odejde on sám. Výzvu zaslal také ostatním členům rady. "Teď je už ale pocit trapnosti při sledování činů a výroků profesorky Válkové nesnesitelný," uvedl na svém facebooku.

Odvolání Válkové z pozice vládní zmocněnkyně v OVM podpořili i předsedové opozičních TOP 09 a STAN Markéta Pekarová Adamová a Vít Rakušan. "Pokud byla Válková členkou normalizační KSČ, nedává to velkou důvěru, že ví, co jsou lidská práva, a že je bude důsledně hájit," řekla Adamová. Podobně se vyjádřil i Rakušan a apeloval na Hamáčka, aby ČSSD ve vládě prosadila odvolání Válkové.

Hamáček uvedl, že o věci bude mluvit s Babišem. "Z mého pohledu je to neudržitelné. Pokud to ale premiér bude držet na sílu svými deseti ministry, tak s tím nic neudělám," řekl. Podotkl také, že v minulosti sice ČSSD nominaci Válkové na funkci zmocněnkyně podpořila, tehdy ale neměla k dispozici současné informace.