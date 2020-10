Uzavření škol ovlivní i školní jídelny, někde chtějí vařit dál

Centrální školní jídelna v Třebíči bude po uzavření škol vařit jen zlomek původního množství obědů, a to pro mateřskou školu. Běžně má asi 1200 strávníků, vaří kromě školky pro několik středních a základních škol v centru města i pro veřejnost.

Na možnost omezení provozu se připravovala, nedělala zásoby a případně rušila dodávky. Škoda bude hlavně na čerstvé zelenině, řekla ředitelka jídelny Drahomíra Trnčíková. Se ztrátami počítají i školní kuchyně v Jihlavě. Jídelny zatím nevědí, jestli mají vaření kvůli vládním nařízením zcela přerušit. Třeba v Pacově na Pelhřimovsku chtějí dál vařit.

"Co jsem mohla, jsem teď honem rušila. Bála jsem se nakupovat zásoby, co budou procházet, takže jsme to už zredukovali. Doufám, že velká škoda to nebude, jen na nějaké zelenině," řekla Trnčíková.

Jídelnu spravuje město. Její chod už od začátku školního roku omezila oprava, takže nenabízela varianty obědů. "Vařili jsme pouze jedno jídlo bez výběru. Teď na to plynule naváže uzavření škol, takže budeme mít prostor na úklid kuchyně a od listopadu, doufám, pojedeme tak, jak potřebujeme," řekla Trnčíková.

Nejasné zprávy

S jistými ztrátami na nespotřebovaných potravinách počítají i školní kuchyně v Jihlavě. Podle vedoucího školského odboru jihlavského magistrátu Tomáše Koukala ale není zatím úplně jasné, zda mají s vařením skončit. "Ještě do pondělního dne, když byla část školy na druhém stupni distančně a část prezenčně, tak ministerstvo školství doporučilo, že ti, co jsou doma, mají nárok na odebrání obědu. Teď je ta situace jiná, vláda vydala zákaz a my čekáme, že to někdo upřesní, jestli se to bere jako distanční vzdělávání a budou mít nárok na oběd, nebo ne," řekl. Jihlava je zřizovatelem 11 základních škol s asi 5500 žáky.

Podle starosty Pacova na Pelhřimovsku Lukáše Vlčka panuje ohledně provozu školních kuchyní informační vakuum. Město se proto připravuje na to, že bude pro základní školu a gymnázium dál vařit. "Město lidem prostě musí pomoct, co je v jeho silách, aspoň například tím, že dětem zajistí polední stravování," řekl. Město podle něho připravuje variantu, kdy by děti na oběd mohly v omezeném počtu chodit, i to, aby si jídlo odnášely domů.