ÚZIS předpokládá, že na konci dubna bude v Česku 10 tisíc nakažených

Ke konci dubna bude podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10 tisíc pozitivně diagnostikovaných případů covidu-19. Seniorů mezi nimi bude asi 25 procent. Novinářům to ve středu řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci. Současné předpoklady počítají asi s deseti procenty, přesnější údaje ukáže studie reprezentativního vzorku populace, jejíž výsledek bude známý podle Duška asi za dva týdny. "Vedou se spekulace, jestli jsou bezpříznakoví stejně infekční jako ti, u kterých se příznaky projeví. Možná by to tak být nemuselo a nemoc šíří méně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Data do studie by se podle Duška měla začít sbírat v polovině příštího týdne, předtím chce studii představit veřejnosti na tiskové konferenci. "Bude na dobrovolnické bázi, lidé se podle věkových skupin budou moci k testování hlásit," řekl Dušek. Základním cílem je podle něj zjistit podíl lidí v populaci, kteří už se s nemocí setkali.

Podle Prymuly se budou používat takzvané rychlotesty, které ukazují akutní protilátky i protilátky vybudované po vyléčení. "Pokud budou ty akutní pozitivní, bude se dělat ještě PCR test z výtěru," doplnil. Další podrobnosti bude zjišťovat dotazník, u dlouhodobých protilátek se výzkumníci budou psát například na to, jestli se u nemocného objevily nějaké příznaky.

Kouzelné číslo R

Druhou zásadní proměnnou jednotkou je reprodukční číslo, které uvádí průměrný počet lidí, které jeden nemocný nakazí. "Aktuálně směřujeme k reprodukčnímu číslu, které je rovno jedné," uvedl Dušek. Podle něj by to mohlo být i méně než jedna, což by předznamenávalo už ústup epidemie, ale data z Velikonoc nebyla kvůli nižšímu počtu testů zohledněna.

Podle Prymuly zatím není jasné, jak silná vzniká po prodělání nemoci imunita. Zřejmě mladší a zdravější lidé s lehčím průběhem nemoci získávají jen slabou protilátkovou imunitu, uvedl.

ÚZIS odhady vývoje epidemie postupně zpřesňuje. Týden před koncem března předvídal, že v polovině dubna bude v ČR asi 8000 případů. Odhad z 1. dubna hovořil o 5600, což se potvrdilo. Před týdnem byl optimistický scénář 6300 případů. K středečnímu ránu bylo laboratorně potvrzeno 6141 nových případů.

Na konci dubna mělo být podle prvních březnových odhadů celkově nakažených asi 14 200, před týdnem statistici prezentovali odhad asi 10 600. Minulý týden statistici uvedli, že nemocnice mají kapacitu pro zvládnutí i 45 000 nakažených, z nichž asi 13 procent bude potřebovat intenzivní péči.