V Aréně Jaromíra Soukupa se rozhořela debata o Sýrii

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa předsedu Pirátů Ivana Bartoše, bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD), bývalého velvyslance v Teheránu a zástupce SPD Jiřího Kobzu, místopředsedkyni ODS Alexandru Udženiju, poslance za STAN Petra Pávka a Lea Luzara (KSČM). V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Generální ředitel TV Barrandov a zároveň moderátor pořadu Jaromír Soukup začal zhurta. Jeden z prvních dotazů mířil na předsedu Pirátů a týkal se událostí týkajících se konce ředitele GIBS. "Pane Bartoši, co si myslíte o odstoupení pana Murína? Je to kvůli případnému tlaku od Andreje Babiše?" zeptal se Soukup. "Mluvil jsem s ním a v podstatě ta série kroků, které měly za úkol dostat Murína z GIBS, dospěly až k jeho rezignaci. Myslím si, že Babiš uspěl," narážel Bartoš na patrný tlak premiéra, aby ve funkci skončil.

"Přiznám se, že kauzu kolem pana Murína tak nesleduji. Ale pokud se Andrej Babiš chce někoho zbavit, tak jeho metody jsou stále stejné. Začne to mediálním tlakem, pak přicházejí na řadu výroky, které jsou za hranou, a pak se to přenese do poslanecké sněmovny. Ten tlak byl dost velký," navázala Udženija. Jaromír Soukup však hbitě zareagoval: "Pokud jste ale šéfem GIBS, tak byste měla být odolná, nemyslíte?" oponoval. "Ano, to je pravda, ale tohle bylo už za hranou," dodala místopředsedkyně ODS.

"Babiš má čas"

Následně se účastníci debaty přesunuli k již "tradiční" diskuzi týkající se vyjednávání vlády. Moderátor chtěl vědět, co si hosté pořadu myslí o aktuální situaci a zdali je reálné, aby Andrej Babiš sestavil vládu. Jako první se ujal slova poslanec za STAN Petr Pávek. "Zdá se, že Babiš jako premiér v demisi a vyjednavač je takovým špuntem vyjednávání. Těch potenciálních koalic bylo spoustu, u některých subjektů proběhly i nějaká jednání. Kdyby tam Babiš nebyl, tak by se otevřelo více variant. Není důvod nejednat s ANO, ale je důvod nepřijmout trestně stíhaného premiéra," myslí si Pávek.

Generální ředitel TV Barrandov chtěl vědět, zda už lídrovi hnutí ANO nezačíná téct do bot. "Neteče, má čas přece do června," poznamenal Luzar. Dodal, že je rád, když ANO jedná s ČSSD a zatím KSČM nepotřebují. "Podpoříte vládu?" naťukl Soukup. "Zatím se nás nikdo nepřišel zeptat," odpověděl poslanec KSČM.

Vzápětí se pozornost stočila na Valachovou, jejíž strana vyjednávala s ANO. Jaromír Soukup chtěl vědět, jaká je současná situace. Valachová uvedla, že nic bližšího neuvede, protože se strany dohodly, že nebudou zatím nic vyzrazovat. Soukup se však nenechal odbýt a na svých otázkách si dál trval. "Proč si tak stojíte za vnitrem?" trval na odpovědi. "Je to o tom, že chceme držet personálně mocenský symbol a máme obavy z hnutí ANO a jeho vlivu na tomto ministerstvu. Nicméně vše se rozhodne v pátek," vyjádřila se Valachová za ČSSD.

Do debaty následně Soukup zapojil i Kobzu z SPD. "Hnutí SPD bylo ještě minulý týden favoritem a mohlo se stát potenciálním partnerem ve vládě, čekáte, že dostanete ještě příležitost?" byl zvědavý Jaromír Soukup. "Čekáme, až ta tahanice o korýtka skončí. My si myslíme, že to tak čistý byznys není. Víme, že ANO s ČSSD tu 101 dohromady nedají, takže budou muset přijít za třetí stranou a požádat společně o důvěru. Osobně mě zaráží určitá nejednotnost obou stran a myslím si, že pokud vláda vznikne, nebude stabilní," odpověděl.

Kontroverze v Sýrii

Poté, co ve studiu proběhla diskuze o domácí politice, došlo i na ostřejší výměny názorů ohledně posledních událostí v Sýrii. Průvodce pořadu Jaromír Soukup trefně poznamenal, že není rozdíl mezi kulkou nebo chemickými zbraněmi. K tomu se ke konci pořadu vrátil jeden z přítomných diváků, aby tento výrok více rozvedl. Soukup mu vysvětlil, že každá smrt je špatná a zbytečná, načež sklidil velký aplaus.

V podobném duchu se nesla celá debata na ono téma. Zapojilo se do ní i publikum, v němž byli příznivci všech zúčastněných. Soukup nakonec musel klidnit vášně ve studiu a vysvětlovat, že Trump červené tlačítko ovládající rakety nemůže použít kdykoliv podle toho, jak se zrovna vyspí. V Aréně se probírala hlavně oprávněnost zákroku, který spojenci provedli bez faktických důkazů. Z úst diskutujících například zaznělo, že spojenectví nutně neznamená, že se vším musíme bezmezně souhlasit.

