V Aréně Jaromíra Soukupa to vřelo. Šlo o rok 1968

Do ARÉNY JAROMÍRA SOUKUPA přišla diskutovat první liga tuzemských politiků - současný ministr školství Robert Plaga (ANO 2011), místopředseda ODS Martin Kupka, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Od začátku arénou cloumaly emoce a o diskuzní rozepře nebylo nouze.

První poprázdninový díl Arény odstartoval v hodně zjitřené atmosféře. Mohlo za to především úvodní slovo Jaromíra Soukupa, který tak nastolil úvodní téma k diskuzi. Tím tématem byl rok 1968 a vůbec si nebral servítky. Pozastavil se nad vysíláním České televize během padesátého výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy, které označil za ubrečené a vytkl tehdejším politikům selhání, jež vedlo k následné dlouholeté okupaci, a odmítl jejich adoraci.

Jako první dostal slovo Ivan Bartoš. "V té době byli aktivně vystupující lidé, ale málokdo politický tlak ustál," zastal se lídr Pirátů tehdejších politiků a pokračoval v jejich obhajobě. "Říkáte to jako by o nic nešlo, není to o hrdinství jednotlivce, komunisté se mstili na dětech. Politici se vezli taky, komunisté se nebáli sekat do vlastních řad," dodal. Soukup si ale nadále stál za svým názorem, že šlo o elity a nemusely mít obavy o život, že měli jednat jinak. Že doba sekání "hlav" ve vlastních řadách v tu dobu již pominula.

Marian Jurečka nabídl zase trošku jiný pohled. "Není to selhání politiků, ale komunistů," namítal a připomněl Františka Kriegela, který jako jediný v Moskvě v roce 1968 nepodvolil a nepodepsal Moskevský protokol popírající pražské jaro. "Byla to invaze a okupace, přestože to komunisté lakují narůžovo, ale nesouhlasím s tím, aby to vyvolávalo rusofobní nálady," doplnil Martin Kupka.

Lidovecký první místopředseda Marian Jurečka také uvedl, že nepociťuje, že by připomínka roku 1968 byla spojena s poraženeckou náladou. "Nevnímal jsem to jako oslavu prohry a ponížení, ale jako oslavu hrdinství obyčejných lidi. Když v ten den na náměstí zazněla původní československá hymna, měl jsem husí kůži. Národ má vnitřní sebevědomí. Nesouhlasím s Radimem Fialou, že politika Ruska je jiná než SSSR," doplnil.

Na přetřes se dostalo i pískání na Andreje Babiše během vystoupení před budovou Českého rozhlasu. Moderátor pořadu označil toto jednání za zcela nevhodné, protože takový den by neměl sloužit k napadání premiéra nebo prezidenta. "Každý hraje roli, ani současní politici nenaplňují své vlastní ideály, lidé nepískali na všechny, ale hlavně na Babiše," odvětil Bartoš.

Školní uniformy? Není tradice

Následovala debata o školství, která byla pro všechny strany velmi ožehavá. Soukup nadhodil problematiku soukromých vysokých škol v souvislosti s nedávnou kauzou diplomových prací. Zúčastnění se shodli, že je nutná zvýšená obezřetnost. Ale studenti soukromých škol našli i zastání, šlo ale spíše o ojedinělou reakci. "Že nějaká škola je špatná a dělá rychlokvašky, to neznamená, že všichni, kdo jí projdou, jsou špatní studenti, hodně lidí studovalo na kontroverzních školách řádně," podotkl Bartoš a dodal, že za to může především společenský tlak na titul.

Velkým problémem školství jsou dlouhodobě finance. Všichni se v pořadu snažili najít cestu k tomu, jak dosáhnout vyšších platů. Například zaznělo, že i nepedagogové jako školníci nebo školní kuchaři by měli dostat přidáno. Podle SPD bylo minulé období katastrofou. A to ohledně inkluze. "Nevíme, kolik to bude stát (14 mld.), tyto peníze měly jít učitelům, místo inkluze jsme to mohli dát lidem a zaměřit se na to, co se žáci učí. Děti by se ve škole měli cítit příjemně. Přijde mi, že po vychození školy jsou spokojení a uvolnění, ale je třeba, aby se ještě něco naučily," uvedl Radim Fiala.

Podobný názor zastával i ministr školství Robert Plaga. "Je třeba zvýšit platy a snížit byrokracii, pokud je ve třídě několik žáků, kteří potřebují individuální přístup. Na každého je papír, a to je nadměrná zátěž učitelům," doplnil.

Diskuze se svezla až ke školním uniformám nebo mobilům v lavicích. "Není to tady tradicí, takže uniformy ne. Mobily? Zákaz v hodinách určitě, studenti nejsou schopní se koncentrovat na výuku," poznamenal Fiala. Soukup trefně poznamenal, že například v Japonsku užívají rušičky při zkoušce. "To nevím, ale je důležité, aby děti něco po škole uměly," dodal druhý muž SPD.