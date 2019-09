V Boršicích vznikne chráněné bydlení pro lidi s postižením

V Boršicích na Uherskohradišťsku bude od listopadu letošního roku fungovat chráněné bydlení pro šest lidí se zdravotním postižením. Novinářům to řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Zřízení pobytové sociální služby schválili krajští radní.

"Výborná spolupráce s obcí Boršice se ukázala při zřízení chráněného bydlení v Boršicích. Tato služba bude začleněna pod Domov pro osoby se zdravotním postižením v Medlovicích, který je součástí příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště," uvedla krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL).

Chráněné bydlení v Boršicích bude využívat šest klientek, které přejdou z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum a z Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice. "Tyto uživatelky nepotřebují tak velkou míru podpory, naopak se touto službou zvyšují kompetence, samostatnost a celkově i kvalita života lidí se zdravotním postižením," uvedla radní.

Nová služba bude poskytována v pronajatých prostorách domu se zahradou v běžné zástavbě, který je ve vlastnictví obce Boršice a byl zrekonstruován. Pracovat tam bude sedm zaměstnanců.

Kraj nedávno zastavil přijímání uživatelů do Vincentina i jiných domovů a chce přezkoumat míru postižení klientů a nutnost jejich zařazení do domovů určených pro tuto cílovou skupinu, tedy klienty vyžadující nejvyšší péči. Lidé s menší mírou postižení by mohli využívat chráněná bydlení.

Ve Vincentinu je nyní asi 50 klientů, podle odhadů by v něm mělo po přezkoumání zůstat 29 uživatelů, kteří potřebují nejvyšší péči. Na Velehradě je ještě jiný domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Buchlovská, kde je asi 90 klientů. Hodně služeb tohoto typu je podle Blahové na Uherskohradišťsku, jsou však třeba i v jiných částech kraje, proto by měl jeden domov začít fungovat také ve Zlíně.