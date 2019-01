V Brně se mají letos začít stavět tři části velkého městského okruhu

Po letech příprav mají letos začít další stavební práce na velkém městském okruhu v Brně. Od konce roku stavbaři pracují v Žabovřeské ulici, která se rozšíří na čtyři pruhy. Na podzim se má začít stavět od Tomkova náměstí po Rokytovu, což jsou dva navazující úseky nové silnice, která výrazně odlehčí Svatoplukově ulici a křižovatce v Židenicích, napsala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Rozšíření dálnice D1, která slouží jako jižní část brněnského okruhu, se plánuje až od roku 2021. Dokončení víceletých staveb obchvatů se mají letos na podzim dočkat ve Znojmě a Lechovicích.

V Žabovřeské, která je poslední stavbou západní části brněnského okruhu, se začala koncem roku budovat obslužná silnice, která bude využitá v době stavby přeložky tramvajové tratě. Stále však silničářům chybí stavební povolení na hlavní trasu, protože ho napadl spolek Voda z Tetčic. Zatím kvůli tomu nelze říct, kdy stavba omezí dopravu. "Omezení se vážou především na práce plynoucí z napadeného stavebního povolení. Předpokládané termíny tak nejsou pevně zakotveny," uvedla Ledvinová. Přesto by se letos měl rekonstruovat most, po němž auta překonávají okruh směrem do Bystrce. Půjde zřejmě o největší omezení během celé stavby Žabovřeské a patrně bude trvat od dubna do září.

První etapa stavby, což je severní část, by měla skončit ve druhé polovině roku 2020. Jižní část se začne stavět později a měla by skončit pravděpodobně v roce 2023.

Na podzim mají začít práce na severovýchodní části okruhu. Jedná se o dvě navazující stavby, které povedou auta od Husovického tunelu mimoúrovňově přes Tomkovo náměstí až pod Vinohrady k ulici Rokytova. V budoucnu bude okruh pokračovat tunelem pod sídlištěm Vinohrady. "Nyní usilujeme o výkup pozemků a získání stavebního povolení. Předpokládáme, že všechna budeme mít do poloviny roku," uvedla Ledvinová.

Začátek stavby bude koordinovaný s ostatními stavbami v okolí. Především musí skončit oprava Zábrdovického mostu, přes který povede jedna z objízdných tras. Stavba nové části okruhu by měla trvat dva a půl roku.

Příprava dalších částí ve východní části města je zatím výrazně pozadu a stavět se bude postupně až později ve 20. letech.

Již v roce 2021 by se měly začít rozšiřovat na šest pruhů první úseky ze sedmi, na které je rozdělená dálnice D1 mezi sjezdy na Kývalce a u Holubic. Trasa je dlouhá 28 kilometrů. "Každá ze staveb se nachází v jiné části přípravy. Nejblíže ke stavbě je úsek Brno centrum až Brno jih a připojení Černovické terasy," uvedl mluvčí Jan Studecký. Spolu s novou mimoúrovňovou křižovatkou tak má vzniknout šestipruh mezi 199. a 201. kilometrem.