V budějovické MHD je kvůli mzdám stávková pohotovost, možné je i propouštění

Odboráři v českobudějovickém dopravním podniku vyhlásili stávkovou pohotovost. Důvodem je, že podnik začne vyplácet řidičům MHD každý měsíc počínaje červnem až do konce roku měsíční mimořádnou odměnu 3000 korun.

Ostatní zaměstnanci ale tuto odměnu nedostanou. Informaci ve středu potvrdil ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. Společnost podle něj řeší, jak zvýšit platy i ostatním zaměstnancům. Jednou z možností je některé pracovníky propustit, aby podnik ušetřil a mohl přidat peníze jiným, řekl Dolejš.

Firma chce dávat prémii řidičům jako stabilizační odměnu a motivaci pro hledání nových řidičů. Ročně tak vydá proti plánu na mzdy až o osm milionů Kč víc. Podnik omezil od 23. května dočasně provoz na linkách 1, 3 a 9. Chybějí řidiči, jsou hodně nemocní a firma má podstav. Intervaly spojů se prodloužily. Podle běžných jízdních řádů začnou jezdit od září, v červenci a srpnu platí prázdninový řád. Dolejš uvedl, že letos zatím dalo výpověď 22 řidičů, 26 nových firma přijala.

"Stávková pohotovost je rozhodně v rozporu s naší kolektivní smlouvou, ani jsme nezahájili kolektivní vyjednávání. Odbory ani neměly snahu s námi věci řešit. Pouze poslaly, že jsme přidali řidičům a nepřidali jsme ostatním. Nám ale prostě chybí řidiči a ne ostatní. Když si zadáte do googlu stávková pohotovost, děje se to napříč celou republikou a já tuším, že soudruh (Josef) Středula (předseda ČMKOS) asi před čtrnácti dny odbory nabádal, aby to udělaly. Trochu mi v tom smrdí prezidentská kampaň," řekl Dolejš. Středula se chce ucházet o prezidentskou funkci.

Firma avizovala, že by chtěla zvýšit platy i jiným zaměstnancům. "Je to otázka úspor. Musíme lidi propustit, abychom mohli někomu přidat. Jinou cestu nevidím. Je to reálné," řekl Dolejš.

Měsíční odměna 3000 Kč by měla řešit situaci s řidiči, jichž je málo. Nemocných je teď deset procent ze všech asi 200 kmenových řidičů. Mluvčí podniku Barbora Smudková v květnu řekla, že dopravní podnik má o 16 řidičů méně, než potřebuje. Od března do května sice přijala městská společnost deset řidičů, ale všichni ještě musí dokončit autoškolu na řízení autobusů a trolejbusů.

"Problém s nedostatkem řidičů je ten, že nás dobíhají předchozí roky. Dobíhá nás covid, máme dvacet nemocných, to, že lidé pravděpodobně odkládali preventivní prohlídky, zákroky, to všechno se projevilo," řekl Dolejš. Společnost od začátku roku plošně zvýšila mzdy o deset procent. V červnu vyplatí firma pracovníkům zvláštní odměnu, což vyplývá z kolektivní smlouvy. Podle mluvčí to vyjde podnik téměř na čtyři miliony Kč.

"Teď máme průměrnou mzdu 33 tisíc korun, ale s nemocenskou. Kdybychom od toho odfiltrovali nemocné, je to 35 tisíc korun hrubého. S odměnou tři tisíce je to u řidiče 38 tisíc korun," řekl ředitel.

Linky 1 a 3 jezdí na sídliště Šumava a Máj, linka 9 na sídliště Vltava a do obchodní zóny v Českém Vrbném. Na lince 3 se interval prodloužil z pěti minut na šest, u devítky o čtyři minuty. V případě autobusové linky 1 se počet spojů omezil mezi sídlištěm Máj a nádražím. Z jízdních řádů vyplývá, že teď jezdí z nádraží na sídliště Máj většinou dvakrát za hodinu. Dočasné jízdní řády jsou na webu.

Budějovický dopravní podnik svezl loni 57,6 milionu cestujících. V porovnání s posledním předpandemickým rokem 2019 to bylo téměř o deset milionů méně, meziročně téměř o šest milionů méně.

Historie MHD v Českých Budějovicích sahá do roku 1909. Budějovický dopravní podnik zajišťuje přepravu ve městě a v 15 obcích. Vozový park čítá 103 autobusů a 56 trolejbusů, které jezdí na 24 linkách. Obsluhují téměř 400 zastávek. Loni najely 5,7 milionu kilometrů.