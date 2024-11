V centru Prahy vzniklo centrum pro děti, kteří mají rodiče ve vězení

V centru Prahy vzniklo centrum zaměřené na pomoc dětem, kteří mají některého z rodičů ve vězení. Prostor, který dnes otevřelo Mezinárodní vězeňské společenství (MVS), bude sloužit jak pro volnočasové aktivity, tak i pro individuální péči o děti z hlavního města a Středočeského kraje. Podle odhadů odborníků má v Česku matku nebo otce za mřížemi na 30.000 dětí.

MVS upozorňuje na to, že děti vězněných rodičů patří mezi ohroženou skupinu, které je potřeba věnovat pozornost. Hrozí totiž, že traumata z odloučení od rodiče potrestaného odnětím svobody budou mít zásadní vliv na jejich budoucnost - ať už ve formě psychických problémů, nebo společensky nebezpečného chování.

"Ze zkušenosti víme, že pro děti znamená uvěznění rodiče obrovskou emocionální zátěž bez ohledu na to, jestli mají s tímto rodičem skvělý vztah, nebo nikoliv," uvedla ředitelka MVS Gabriela Kabátová při představení dětského centra, které sídlí v Hybernské ulici nedaleko Masarykova nádraží. "Ve všech případech to u nich způsobí trauma, které nemají kde nebo s kým zpracovat. My jim tento prostor nabízíme a to nenuceným způsobem, hledáme jejich talenty, povzbuzujeme je a dáváme jim najevo jejich vzácnost,” popsala smysl projektu šéfka neziskové organizace.

Nový prostor se díky sponzorským darům firem podařilo za dva týdny vybavit nábytkem, hrami i knihami. Na jeho otevření dnes dorazily nejenom děti, které návštěvníkům zazpívaly. Podporu přišli vyjádřit i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN), šéf Vězeňské služby Simon Michailidis nebo ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Monika Myšičková.

"Byli jste první, kdo jste se zajímali o děti vězňů, a nečekali jste za to vůbec nic. Vy jste ti z mála, kteří to ze srdce dělají pro někoho jiného, a moc vám za to děkuji," řekl Michailidis přítomným členům MVS.

Společenství, které v Česku působí 14 let, podporuje děti vězňů i dalšími projekty včetně letních táborů nebo doučování. Snaží se posilovat vztah mezi dětmi a vězněným rodičem. Jedním z projektů je i motivační Dream Academy pro dospívající dívky. Dvě z nich dnes návštěvníkům centra vyprávěly svůj příběh.

"Můj táta šel sedět do vězení za to, že řídil bez řidičáku. Byla jsem z toho moc smutná, zrovna v tu dobu jsem tátu potřebovala. Tehdy by mi pomohlo mít s ním častější kontakt," popsala Julča, která nyní v MVS pomáhá s mladšími dětmi s podobným osudem. Sedmnáctiletá Monča se svěřila s tím, že deset let žije u babičky, protože oba její rodiče skončili za mřížemi kvůli drogám. Zmínila i to, že čerstvě propuštěná matka začala znovu fetovat a uhodila ji. "Byl to člověk, na kterého jsem se nejvíc těšila. Moje důvěra v ni klesla," řekla. Obě dívky se shodly na tom, že v MVS našly kamarády, kterým mohou věřit.