V červenci při nehodách zemřelo v ČR 33 lidí, před rokem bylo obětí 45

Při červencových nehodách zemřelo v Česku na silnicích podle předběžné policejní bilance 33 lidí, proti stejnému loňskému měsíci o 12 méně. Poslední tragická nehoda první poloviny letních prázdnin se stala v neděli na Děčínsku, kde havaroval motocyklista. V pondělí to sdělil ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Mezi červencovými oběťmi převažovali řidiči osobních aut. Zemřelo jich 14. O život přišlo také pět spolujezdců z osobních vozů a pět motocyklistů. Je to výrazně méně než v červnu, kdy motorkářů při nehodách zemřelo 14. Mezi červencovými oběťmi jsou dále tři cyklisté a tři chodci, dva řidiči nákladních vozů a jeden traktorista.

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod dlouhodobě podle policie patří nepřizpůsobení rychlosti, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení.

Nejtragičtějším dnem v červenci bylo pondělí 4. července, kdy při nehodách zemřeli čtyři lidé. Byl mezi nimi i muž, který s traktorem vjel u Bezděkova na Klatovsku na železničním přejezdu do cesty osobnímu vlaku. Těžkým zraněním na místě podlehl. Vlak vykolejil, zranilo se devět lidí - sedm cestujících, strojvedoucí a vlakvedoucí.

Statistiky se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.