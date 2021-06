V červnu se bude z pražského letiště létat do více než 70 destinací

Letecký provoz dál posiluje, během června budou letecké spoje z pražského letiště létat do více než 70 destinací. Velké oživení dopravy plánují například Ryanair nebo Smartwings, lety z Prahy obnoví i Iberia, Eurowings a Wizz Air. V úterý o tom informovalo Letiště Praha. Nabídka destinací se proti začátku května zvýší až dvojnásobně.

"S letní sezonou přidávají letecké společnosti postupně spojení do dalších destinací a se začátkem června obnovují lety do oblíbených dovolenkových destinací i dalších zajímavých míst v Evropě. Očekáváme tak v následujících týdnech a měsících další nárůst provozu i počtu odbavených cestujících. Poptávka Čechů po cestování se zvyšuje a pomůže tomu nejen očkování obyvatel dalších věkových kategorií, upravené podmínky pro cestování, ale také plánované zavedení tzv. covid pasů, které cestování po Evropské unii sjednotí," řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

K největším dopravcům na pražském letišti bude patřit opět irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Aerolinky v červnu začnou létat do 12 destinací. Konkrétně půjde o Ammán, Bari, Milán/Bergamo, Řím, Pisu, Dublin, Edinburgh, Korfu, Rhodos, Košice, Zadar a Mallorku. Dalších 17 linek z Prahy přidají také tuzemské Smartwings, půjde o Antalyi, Burgas, Cagliari, Chánii, Dubrovník, Karpathos, Kefalonii, Menorku, Olbii, Prevezu, Samos, Soluň, Tel Aviv, Valencii, Varnu a Zakynthos. Provoz se chystají obnovit například také Eurowings do Düsseldorfu, Wizz Air na Larnaku, Iberia do Madridu, Air Malta a ČSA na Maltu.

Letecký provoz už více než rok výrazně omezuje koronavirová krize. Pražské letiště kvůli ní loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let. V posledních týdnech ovšem provoz postupně roste. V dubnu letiště odbavilo téměř 102 tisíc cestujících, což je meziměsíčně o 15 procent více.