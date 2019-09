V Česku asi nastupuje nacismus, poznamenal ruský historik

Před možným nástupem nacismu v České republice varoval v moskevské metropolitní televizi TV Centr ruský historik Michail Mjachkov. Rozhovor byl publikován na televizním webu pod titulkem "Historie s Koněvovým památníkem odhalila nacistické názory 'českých trhovců'". Vědec naznačil, že pokusy přepisovat dějiny, jejichž projevem je podle něj polemika kolem sochy maršála Ivana Koněva v Praze, by mohly vyústit v příchod nacistů k moci.

Co se stalo v Praze, je skutečná tragédie, uvedl rozhovor s Mjachkovem moderátor moskevské televize. "Historii se snaží přepisovat úředníčci, jakýsi obvodní starosta vítězí nad velikým maršálem," řekl moderátor. Podle Mjachkova se skutečně zdá, že pražský obvod řídí "drobní trhovci". Zároveň prohlásil, že "o drobné trhovce se opíral Hitler, když se v Německu dostával k moci".

Ruský historik je vědeckým ředitelem Ruské vojensko-historické společnosti (RVIO), jejímž předsedou je ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Ten před týdnem v polemice o osud Koněvovy sochy přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k pohlavárům nacistické strany NSDAP.

Mjachkov varoval před "děsivými" následky vývoje v Česku. "Čím začal příchod nacistů k moci ve 30. letech? Co pálili? Knihy vynikajících vědců, historiků, spisovatelů, bořili památníky. Všechno to začínalo právě tak. A jakmile drobný úředník doroste do větších rozměrů, stane se něco děsivého, a to pro Čechy samotné," prohlásil vědec.

Nebýt vítězného postupu Rudé armády ve východní Evropě proti nacistům, "nebyl by tam rodný jazyk, písemnictví, učebnice", řekl Mjachkov. Dodal, že na svém postu by nicméně nejspíš byl starosta Kolář. "Češi se v protektorátu Čechy a Morava aktivně zapojili do kapitalistického soutěžení, vyráběli tanky, motory - i letecké, pušky a kulomety, a to všechno pro wehrmacht, který bojoval proti Rudé armádě," řekl vědec.