V Česku chybí v sociálních službách přibližně 3000 zaměstnanců. Nedostatek vyplývá hlavně z nízkých platů v tomto oboru. Navíc práce v sociálních službách není pro řadu lidí příliš atraktivní. ČTK to dnes řekl prezident asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký na její výroční konferenci v Táboře.

Situace však podle něj není tak kritická jako v jiných státech Evropy. "Ve Francii, Rakousku i jiných zemích jsou například domovy pro seniory, v nichž zůstávají prázdná celá patra. I když mají třeba stovky žádostí od zájemců o umístění do domovů, tak tam ta prázdná patra jsou, protože chybí personál," uvedl Horecký.

V Česku pracuje v sociálních službách na 110.000 zaměstnanců. Podstav se tak pohybuje na úrovni necelých tří procent. Nejčastěji chybí pečovatelé, kterých podle Horeckého sociální služby postrádají zhruba 1500. Další velkou část představuje absence zdravotních sester. Nejhorší situace je v Praze, což ovlivňuje nízká nezaměstnanost, kdy se těžko shání lidé do hůře placených profesí. "V každém regionu to vypadá trochu jinak, záleží na pracovních příležitostech. Například v jednom domově pro seniory v Jihomoravském kraji říkají, že od nich zaměstnanci odcházejí jen na mateřskou a do důchodu," uvedl prezident asociace.

Důvody, proč pracovních chybí, jsou podle Horeckého prakticky ve všech evropských zemích stejné. "Nízká úroveň odměňování, která se pohybuje na 60 až 70 procentech průměrné mzdy v daném státě. Dalším důvodem je nízká atraktivita. Být zdravotníkem stále znamená ve společnosti více a má to větší prestiž než práce v sociálních službách," řekl Horecký.

Ne každý si také podle něj zvykne na prostředí, kde se často zaměstnanci starají o postižené lidi nebo seniory. Komplikace pak může představovat i psychická náročnost, protože pracovníci se denně setkávají s lidským utrpením nebo se smrtí. "O to víc mě těší, že když jsme před pár měsíci dělali mezi třemi tisíci zaměstnanci průzkum spokojenosti, vyšlo nám z něj, že 86 procent by zaměstnání nezměnilo. A většina by práci v sociálních službách doporučila svým známým nebo blízkým," uvedl Horecký.