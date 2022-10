V Česku do konce září zahájilo i ukončilo živnost nejvíce lidí za šest let

Od začátku roku do konce září zahájilo v ČR svou živnost 58 991 lidí, nejvíce za šest let. Zároveň svou živnost ukončilo 39 136 podnikatelů, což je také nejvíce za toto období. Čistý přírůstek podnikatelů tak činí 19 855, což je po loňském roce nejvíce od roku 2017. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"Při pohledu na vývoj počtu živnostníků můžeme pozorovat velkou fluktuaci. Sektor živnostníků vykazuje velký počet nových podnikatelů a zároveň i značný počet těch zaniklých. Počet podnikatelů, kteří letos vstoupili na trh, je nejvyšší od roku 2017 a téměř totéž platí i pro počet těch, kteří trh opustili," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Dynamika růstu nových živnostníků se podle ní pozvolně snižuje. "Od začátku roku připadá na deset zaniklých živnostníků 15 nových. To je o jednu osobu méně než v letech 2021 a 2020," dodala. Celkově pak letos podle CRIF přibylo v Česku 19 855 živnostníků, o pět méně než za stejné období v loňském roce, který byl nejsilnější od roku 2017.

V září svou podnikatelskou činnost zahájilo 7193 živnostníků, což je nejvyšší počet ve srovnání se stejným měsícem od roku 2010. Na druhou stranu podnikání ukončilo 3824 živnostníků, tedy také nejvíce za posledních 12 let. Celkově v září přibylo 3369 živnostníků, a to je vyšší přírůstek než v srpnu.

Krajem s nejvyšším růstem počtu podnikatelů je podle CRIF stále Praha, kde připadá dvacet nových živnostníků na deset zaniklých. Je to zároveň regionem s nejvyšším (22 procent) meziročním růstem nových živnostníků. Celkem 17 nových živnostníků na deset zaniklých připadá ve Středočeském kraji, na Zlínsku a na Pardubicku. Počet živnostníků klesl na Liberecku, kde připadá šest nových živnostníků na deset zaniklých. V tomto kraji se meziročně zvýšil počet zaniklých živnostníků o 72 procent.

Nejrychleji přibývají živnostníci v informačních a komunikačních činnostech, kde od začátku roku připadá 33 nových živnostníků na deset zaniklých. Celkem 24 nových živnostníků na deset ukončených připadá také v dopravě a skladování a administrativních činnostech.

Živnostníků již delší dobu ubývá v obchodě, kde připadají pouze čtyři noví živnostníci na deset zaniklých. Meziročně se tam zvýšil počet živnostníků, kteří svou činnost ukončili, o téměř 40 procent na letošních 11 430. Dále pak v zásobování vodou, elektřinou, plynem a teplem (osm nových na deset zaniklých) a v odvětví nakládání s nemovitostmi, kde připadá devět nových živnostníků na deset zaniklých.

Celkově pak letos během prvních devíti měsíců roku v porovnání s loňskem stoupl počet nových živnostníků nejvíce ve stavebnictví (o 29 procent na 8662) a v oboru vzdělávání a zdravotní a sociální péče (o 25 procent na 1776 nových živnostníků), dodala společnost CRIF.