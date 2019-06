V Česku jako někde v Karibiku. V noci panovalo tropické počasí

Na řadě míst republiky panovala letošní první tropická noc. Teploty vzduchu, které po celou noc neklesly pod 20 stupňů, zaznamenaly na 33 ze všech zhruba 250 stanic. Nejtepleji bylo na stanici Jeseník, kde naměřili 21,9 stupně, na letišti Chotusice na Kutnohorsku v noci vyšplhal teploměr na 21,7 stupně. Řekl to Miroslav Hakl z Českého hydrometeorologického ústavu. Tropická noc by měla být i ta následující, a to na místech, kterým se vyhnou bouřky.

Rekordy pro nejvyšší minimální teplotu pro 11. červen padly v noci na úterý na polovině všech stanic, na dvaceti z nich bylo překonáno i noční maximum za červen. Tam, kde měří teplotu alespoň 30 let, hlásí překonané rekordy na 18 místech.

Mimořádně teplou noc zažili lidé ve středních Čechách či ve východní polovině republiky, zatímco tou dobou západními a severními Čechami procházely intenzivní bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Bouřky, které mohou být na severozápadě znova velmi silné, očekávají meteorologové znovu od úterního odpoledne.

Květen byl studený

Letošní květen byl v Česku nejchladnější za posledních 28 let a osmý nejchladnější od roku 1961. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 10,7 stupně Celsia, pro srovnání loni v květnu to bylo 16,2 stupně. Květen byl ale bohatý na srážky, a vystřídal tak dubnové sucho. Nejméně v květnu pršelo v Karlovarském kraji. Vyplývá to z informací, které na webu uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Chladná byla především první polovina května. Úterý 7. května dokonce 150 meteorologických stanic naměřilo mrazový den. Naopak letní den, kdy je maximální denní teplota vyšší než 25 stupňů, byl alespoň na jedné stanici naměřen pouze ve čtyřech dnech ve druhé polovině měsíce. V Čechách bylo v květnu o půl stupně chladněji než na Moravě a ve Slezsku.

Květen byl ale bohatý na deště. Průměrný měsíční úhrn 90 milimetrů, tedy 90 litrů vody na metr čtvereční, představuje 130 procent třicetiletého normálu. Nejméně pršelo v Karlovarském kraji, kde spadlo méně než 60 litrů vody na metr čtvereční. Průměrný měsíční srážkový úhrn větší než 100 milimetrů meteorologové zaznamenali v Pardubickém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina.

Nejvíce pršelo hlavně v posledních deseti dnech měsíce. Nejvíce pršelo ve spojitosti s tlakovou níží Axel mezi 21. a 23. květnem ve Frýdlantském výběžku a v Beskydech. O pár dní později přecházela přes celé Česko zvlněná fronta, při níž nejvíce srážek spadlo v Jizerských horách a v podhůří Beskyd. Nejvyšší denní srážkový úhrn v květnu byl naměřen 22. května na Frýdecko-Místecku, a to 92,6 milimetru.

Deštivý a studený květen výrazně pomohl zemědělcům, kondice porostů se výrazně zlepšila. Potvrdily to jak satelitní snímky, tak ohlasy zemědělců, kteří jsou respondenty portálu InterSucho. Sucho vymizelo v květnu v povrchové vrstvě do 40 centimetrů zcela a v hloubce do jednoho metru ve velké části republiky, řekl koncem května ČTK bioklimatolog a koordinátor projektu InterSucho Miroslav Trnka. Podle aktuálního grafu vývoje sucha, který ukazuje i výhled na dalších devět dnů, sucho do konce tohoto týdne opět nastoupí.

Z dalších informací meteorologů vyplývá, že květen byl málo slunný. Ze slunečního svitu se lidé mohli v květnu radovat jen 143 hodin, což bylo výrazně pod průměrem. Výrazně slunné byly ale od února všechny předchozí měsíce.