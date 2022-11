V Česku mají vzniknout další probační domy pro lidi podmíněně propuštěné z vězení

V České republice by v budoucnosti měly vzniknout další probační domy pro lidi podmíněně propuštěné z vězení. První zařízení ve čtvrtek slavnostně otevřeli v Písku. Klienti by do něj měli nastoupit v prosinci. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci Probační a mediační služby a ministerstva spravedlnosti.

"Já jsem přesvědčený, že první neznamená poslední. Jsem také přesvědčený, že v dohledných několika letech budeme stavět další probační dům. Tentokrát bude třeba určený i pro ženy," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Petr Dohnal.

Probační dům v Písku má kapacitu pro 16 klientů, a to jen mužů, kteří zde budou moci zůstat nejdéle půl roku. Adepti na umístění v Probačním domě musejí splnit řadu kritérií. "Soud určí, jestli jsou pro toto zařízení vhodní. Navíc budeme v tomto ohledu spolupracovat i s vězeňskou službou, od níž budeme mít informace o jednotlivých zájemcích," řekl mluvčí Probační a mediační služby Martin Bačkovský.

Dohnal uvedl, že Česká republika se inspirovala v zahraničí, kde podobné instituce mnoho let fungují. Podle náměstka je právě období po propuštění z vězení nejkritičtější pro případné opakování trestné činnosti. "Probační dům má omezit to, že propuštění po pár dnech na svobodě spáchají něco, za co se mohou vrátit zpátky do vězení. V našem pilotním projektu jsme tuto ochrannou dobu nastavili na šest měsíců, ale není vyloučeno, že se změní. Může být delší, ale také může být kratší," řek Dohnal.

Klienti Probačního domu budou muset mimo jiné dodržovat určený režim. Například budou mít zakázáno užívat alkohol nebo jiné návykové látky. Zařízení má vězňům po propuštění poskytnout základní servis. Úředníci jim pomohou třeba s řešením problémů, jako je dluh, se sháněním práce a s bydlením.

"Ve světě je tato forma podpory lidí s trestní minulostí již delší dobu běžná, protože výrazně přispívá k eliminaci recidivy v rizikovém období, kdy se pachatel po výkonu trestu ocitne na svobodě. A to často bez podpory původní rodiny a svého okolí," uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.