V Česku opět padaly koronavirové rekordy, v úterý přibylo 15 663 nakažených

Počet nových případů koronaviru v Česku se po čtyřech dnech vrátil nad 15 tisíc. V úterý potvrzených 15 663 nakažených zhruba o 400 překonalo rekord z minulého pátku. Nemocných je nyní víc než 170 tisíc lidí, většinou s mírným průběhem nemoci covid-19. Pokračuje ale nárůst počtu hospitalizovaných a také úmrtí, těch je 2547. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Podle šéfa Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) číslo naznačuje zpomalení šíření epidemie, poukázal na vládní modely.

Úmrtí s koronavirem přibývalo od minulé středy každodenně víc než sto. Za úterý nyní ministerstvo uvádí 98 zemřelých, čísla se ale obvykle při pozdějších aktualizacích zvyšují. Dosud nejvíc pacientů v jeden den zemřelo v pondělí, bylo jich 139. Nedělních 125 úmrtí s covidem-19 je dosavadní druhý nejvyšší počet.

Rychle se zvyšuje také množství hospitalizovaných. Podle posledních známých čísel v pondělí oproti neděli přibylo v nemocnicích 578 lidí s koronavirovou infekcí na 6191 pacientů. V těžkém stavu je 893 z nich, za jeden den se počet zvýšil o 65. Rostoucí počty hospitalizovaných s covidem-19 ohrožují kapacitu zdravotnického systému.

Potvrzených případů koronaviru je od březnového počátku šíření nemoci v Česku 284 033. Vyléčilo se 111 443 lidí.

"Těch 15 tisíc není úplně špatná zpráva, jakkoliv to je rekord," řekl dnes Hamáček v Českém rozhlasu Radiožurnálu. Virus má podle něj svou setrvačnost, a pokud se denní přírůstky podaří stabilizovat v průměru na 14 tisíc až 19 tisíc případech, mohly by po polovině listopadu začít klesat. Odkázal na modely, které má k dispozici vláda. "Musíme vydržet ještě nějakých 14 dní a musíme být připraveni, že ještě budou padat rekordní čísla," podotkl.

S hodnocením, zda epidemie brzdí, by Hamáček počkal do konce tohoto týdne. Pokud by to tak bylo, vláda už by podle něj opatření masivně zpřísňovat nemusela. "Pokud by se ukázalo, že to nefunguje, že by tady bylo v pátek 25 tisíc případů, tak by to bylo na vážné zamyšlení," dodal. Bez zbrzdění bude nutné opatření přehodnotit, vláda by musela začít vypínat některé sektory ekonomiky, jako tomu bylo v Izraeli, uvedl.

Počet potvrzených případů nákazy mezi testovanými po šesti dnech v pondělí klesl pod 30 procent, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. Takto vysoký podíl ale stále naznačuje, že v populaci je mnohem víc infikovaných, než hygienici odhalí. V pondělí testů ubylo k 35 tisíc, ve všedních dnech minulého týdne jich laboratoře provedly i přes 46 tisíc. Úterní počet testovaných ministerstvo oznámí dnes večer.

Nejvýrazněji se v posledním týdnu nákaza šířila na Vsetínsku, kde na 100 tisíc obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1090 případů koronaviru. Následuje Benešovsko s 1054 a Přerovsko s 1039 nakaženými na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. V ostatních okresech je tento údaj pod tisíc, nejnižší zhruba 307 zůstává na Chebsku.

Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) o víkendu uvedl, že bude potřeba dále zpřísnit opatření proti koronaviru, pokud úterní denní přírůstek nakažených neklesne proti číslům ze čtvrtku a pátku minulého týdne. To se nestalo, vláda ale omezení přitvrdila už na svém pondělním jednání.

Ode dneška tak lidé nesmějí vycházet před 04:59 a po 21:00. Povoleny jsou v tuto dobu jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa v blízkosti bydliště. Obchody se základními potřebami, které vláda nechala otevřené, musejí nově až na výjimky zavřít mezi 20:00 a 05:00 a v neděli na celý den. Omezeny jsou farmářské trhy. Úřady i firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné.

V úterý se kabinet rozhodl požádat poslance o prodloužení nouzového stavu o měsíc do 3. prosince. Cílem je mimo jiné to, aby současná vládní protiepidemická opatření mohla platit i nadále.