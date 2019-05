V Česku probíhá druhý den voleb do europarlamentu

V Česku dnes ráno začal druhý den voleb do Evropského parlamentu. Lidé v nich mají poslední možnost ovlivnit, kdo je bude příštích pět let zastupovat v Evropském parlamentu. Volební místnosti se otevřely v 8:00, přístupné budou až do 14:00. Výsledky ale s ohledem na evropský charakter voleb budou známy až v neděli před půlnocí.

O přízeň voličů se uchází 841 kandidátů, které nominovalo rekordních 39 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 21 adeptů na europoslance. V pátek se účast pohybovala zhruba od deseti do 20 procent.

Před dvěma hodinami začalo hlasování v Lotyšsku, před hodinou na Slovensku a na Maltě. V těchto zemích na rozdíl od Česka, které má jako jediné z unijní osmadvacítky dva volební dny, hlasování skončí už večer.

Kvůli prokázání totožnosti budou lidé před hlasováním potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud by si zapomněli hlasovací lístky, náhradní získají od volebních komisařů spolu s volební obálkou s úředním razítkem. Na vybraném hlasovacím lístku mohou dát preferenční hlasy nejvýše dvěma kandidátům, jejichž zvolení by si přáli. Lístek pak stejně jako u jiných typů voleb vloží ve volební obálce do volební schránky.

Z unijní osmadvacítky si dnes zvolí své europoslance ještě Lotyši, Malťané a Slováci. Britové a Nizozemci tak učinili ve čtvrtek, Irové v pátek. Zbývající státy EU nechaly hlasování na neděli.