V Česku se o víkendu ochladí, v týdnu bude pršet, ale jen slabě

Teploty v České republice se budou ještě do pátku pohybovat mírně přes 20 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí, čekají se i četné přízemní mrazíky. Přeháňky dorazí od západu už dnes večer a postupně se v úterý rozšíří na většinu území. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na rozdíl od rekordních srážek, které před týdnem vyvolaly hlavně na severu Moravy a ve Slezsku ničivé povodně, se tentokrát bude podle meteorologů jednat jen o slabý déšť. Září dosud provázely extrémy, ale následující týdny už má být počasí stálejší a bez velkých výkyvů teplot i srážek.

Nejvyšší denní teploty budou v týdnu většinou těsně nad 20 stupni. Dnes bylo převážně slunečno, odpolední maxima vystoupala až na 23 stupňů Celsia, ráno už ale bylo chladné, zejména v údolích. V úterý se zatáhne a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky. Středa by měla být spíše polojasná, ve čtvrtek a pátek je ale třeba opět počítat s deštěm. V těchto dvou dnech bude také foukat silný vítr, který může mít v nárazech rychlost až 55 kilometrů v hodině. Nejnižší noční teploty by v pracovním týdnu neměly s výjimkou středy padat pod deset stupňů Celsia.

Výraznější změna počasí přijde o víkendu. "Za zvlněnou studenou frontou, která přejde přes naše území v pátek, k nám začne pronikat studený vzduch od severozápadu," uvedli meteorologové. Nejvyšší denní teploty se od soboty budou pohybovat mezi 11 až 16 stupni. Od neděle pak noční minima klesnou i k jednomu stupni, výjimkou nebudou přízemní mrazíky. I v sobotu se objeví přeháňky nebo déšť, v neděli má být jasno až polojasno.

Od začátku září bylo počasí velmi proměnlivé - vlnu veder na začátku měsíce vystřídalo v dalším týdnu prudké ochlazení a následně i extrémní deště. "Tento kolísavý charakter teplot se v následující období poněkud ustálí," uvedl ČHMÚ v dlouhodobém výhledu počasí. V nadcházejících dvou týdnech se budou teploty pohybovat kolem dlouhodobého průměru, od 7. do 20. října budou lehce nad normálem.

Česko zažilo mimořádně deštivé období, když od 9. do 15. září spadlo přes 150 milimetrů srážek za týden. "Jednalo se o dosud rekordní množství týdenních srážek v novodobé historii ČR," uvedl dnes ČHMÚ. V minulem týdnu už bylo srážek obvyklé množství a tento trend bude pokračovat i v tomto týdnu. Poté má následovat sušší týden, další dva týdny budou co do množství srážek průměrné.