V Česku se počet nakažených vyšplhal přes tři tisíce

S nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zemřelo v Česku zatím 24 lidí. Ministerstvo zdravotnictví o úmrtí dalšího člověka informovalo na svém webu. Případů nákazy koronavirem je 3002, za úterý zatím o jeden víc. Během pondělí nemocných přibylo 184. Z nemoci se podle údajů z pondělního večera uzdravilo 25 lidí. Testů na koronavirus bylo během pondělí provedeno 5313, dosud nejvíc za jeden den, vyplývá z informací na webu.

V pondělí se počet oznámených úmrtí na nemoc COVID-19 zvýšil o sedm. V neděli ministerstvo zdravotnictví informovalo o pěti úmrtích, v sobotu o dvou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl, že všichni zemřelí trpěli dalšími chorobami nebo byli ve vyšším věku. Vyléčených během pondělí přibylo 14.

V nemocnicích skončilo podle pondělních údajů 291 lidí s nemocí COVID-19. Zhruba pětina z nich, konkrétně 64, bylo podle webu ministerstva ve vážném stavu. Víc než čtvrtina z hospitalizovaných se z nemoci vyléčila nebo byla propuštěna do domácí karantény.

Více než čtvrtina případů je v Praze

Počet provedených testů na koronavirus přes víkend klesal. V pondělí se ale množství proti neděli téměř zdvojnásobilo, počet převýšil dosavadní maximum 5247 testů z pátku. Celkově bylo provedeno 48 811 testů včetně opakovaných u stejného člověka. Obdobně jako počet testů se vyvíjelo také množství nových případů. V neděli činil denní nárůst nemocných 160 případů, v sobotu 262 a v pátek to bylo 373.

Největší počet potvrzených případů COVID-19 je z Prahy, víc než čtvrtina. Hlavní město má také největší počet případů v přepočtu na obyvatele, na každých 100 000 obyvatel zde připadá zhruba 60 lidí s nemocí. Následuje Olomoucký kraj a Karlovarský kraj. Nejméně je nemoc rozšířená v Jihočeském a Jihomoravském kraji, kde je na 100 000 obyvatel méně než 15 případů.

První tři případy onemocnění české úřady oznámily 1. března. Aktuální vývoj zhruba naplnil týden starou prognózu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), podle níž by se Česko mohlo dostat na 3000 případů nákazy na konci března.

O opatřeních k omezení dopadů šíření nového typu koronaviru bude v úterý znovu jednat vláda. V pondělí prodloužila do 11. dubna omezení volného pohybu lidí, uzavřeny zůstanou do soboty o velikonočním víkendu restaurace a část prodejen. Také veřejné úřady budou nejméně do Velikonoc otevřené jen dva dny v týdnu a budou nabízet jen omezené služby.