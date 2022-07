V Česku spoří dětem 67 procent rodičů, na Slovensku 79 procent, plyne z průzkumu

Zatímco v Česku spoří dětem 67 procent rodičů, na Slovensku je to 79 procent. Nejčastěji dávají stranou částku 500 až 1000 korun. V Čechách nejvíce rodiče využívají pro děti stavební spoření, na Slovensku především dětský spořicí účet. Vyplývá to z průzkumu společnosti Portu mezi zhruba 1700 respondenty v ČR a na Slovensku.

Z průzkumu dále vyplývá, že rodiče v Česku mají vyšší požadavky na zhodnocení. Zhruba 43 procent, což je největší skupina, očekává roční zhodnocení úspor mezi 1,5 až třemi procenty ročně. Zhruba čtvrtina očekává úročení do 1,5 procenta. Na Slovensku očekává nejvyšší podíl rodičů (38 procent) zhodnocení do 1,5 procenta, dalších 34 procent rodičů na Slovensku by bylo spokojeno s úročením 1,5 až tři procenta.

Od narození spoří dětem 36 procent Čechů a 49 procent Slováků. Polovina českých rodičů spoří 500 až 1000 Kč, na Slovensku ekvivalent této částky odkládá 56 procent dotázaných. Zhruba třetina rodičů v obou regionech spoří maximálně 500 Kč a jen 12 procent Čechů a deset procent Slováků zvládá odkládat více než 1500 korun.

"Stavební spoření má v Čechách silnou tradici. Jeho hlavními výhodami je státní příspěvek a v podstatě nulové riziko, zároveň ale takto konzervativní produkt nemá při vyšší inflaci šanci udržet hodnotu peněz. (...) Čas hraje ve prospěch investičních produktů jako jsou akcie, dluhopisy nebo levné ETF fondy. Investice sice nesou určité riziko, to se ale s delším horizontem snižuje, a naopak vytváří potenciál vyššího zhodnocení - například u akcií v průměru kolem osmi procent ročně," uvedla analytička Portu Anna Kortusová.

Podle zemského ředitele společnosti 4fin Tomáše Trauškeho by stavební spoření bylo vhodným nástrojem pro tvorbu rezerv bez rizika ve chvíli, kdy stavební spořitelny začnou nabízet výnos přes čtyři procenta ročně bez státní podpory a bonusů. V současnosti je ale podle něj vhodné při investicích kombinovat nemovitostní, dluhopisovou a akciovou složku, případně fondy. "V současné době je v tomto horizontu možné dosáhnout výnosu mezi pěti až sedmi procenty," uvedl.