V Česku vznikne síť ukrajinských jednotřídek pro děti uprchlíků z Ukrajiny

V Česku vznikne síť škol pro uprchlíky z Ukrajiny, kde budou učit pedagogové z Ukrajiny v jejich rodném jazyce. Projekt Ukrajinské jednotřídky připravilo Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory ministerstva školství v ČR.

Zástupci projektu ho ve čtvrtek představili novinářům. Počítají s distribucí ukrajinských učebnic do vybraných škol. Uprchlíci budou moct registrovat své děti na webu www.detiukrajiny.cz, kde se do projektu budou moct přihlásit i učitelé z Ukrajiny. První tři jednotřídky se otevřou v pondělí, jedna v Praze a dvě v Brně.

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) počítá vláda v tuto chvíli s tím, že do ČR může přijít až půl milionu lidí z Ukrajiny. Situace se podle něj nyní bude měnit každým dnem. V současnosti jsou v Česku přibližně stovky ukrajinských dětí, které kvůli válce opustily svou zemi, odhadl. Ministerstvo podle něj počítá s tím, že některé děti z Ukrajiny se zařadí i rovnou do českých škol. Úřad jim ve čtvrtek datovou schránkou rozeslal návod, jak mají ukrajinské žáky integrovat, uvedl.

"Projekt (ukrajinských jednotřídek) nepůjde ihned rozšířit na celé území, ale je to jeden ze směrů, který je pro děti velmi vhodný a dobrý," řekl Gazdík. Pro děti uprchlíků je podle něj důležité, aby se jim nyní bezprostředně po útěku z jejich země věnovali lidé, kteří hovoří jejich jazykem a kterým ony rozumějí. Podobně se vyjádřil i ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Řada ukrajinských dětí má podle něj v důsledku války psychické problémy.

Podle Zimy by ukrajinské jednotřídky měly postupně vznikat především ve velkých městech a krajských městech, kde bude nejvíce uprchlíků z Ukrajiny. V Praze se otevře v pondělí první ukrajinská jednotřídka v 1. slovanském gymnáziu v Praze 1. Zima předpokládá, že do ní bude chodit asi 20 dětí. V Brně se pak otevřou jednotřídky pro Ukrajince ve dvou základních školách, a to ZŠ Cacovická a ZŠ Údolní. Zima doplnil, že zástupci projektu jsou v kontaktu s odborníky z pedagogických fakult, školami i krajskými úřady a předpokládají, že počet otevřených jednotřídek postupně poroste a svou pomoc nabídne i řada dobrovolníků.

"Máme zajištěný transport učebních textů ze západní Ukrajiny," uvedl. Vznikají podle něj kromě toho i učební materiály v ukrajinštině v Česku. Předpokládá rovněž, že ve školách se dětem uprchlíků dostane psychologická pomoc. Nadační fond Děti Ukrajiny pro uprchlíky pomůže zajistit mimo jiné výtvarné a další kroužky.

Podle náměstka primátora Brna Petra Hladíka se z 66 brněnských škol přihlásilo deset, které mají zkušenosti s integrací cizinců. V úterý se podle něj do základních škol v Brně registrovalo 28 dětí a ve středu už přes 50. Vedení města předpokládá, že dětí z Ukrajiny budou ve velmi rychlé době stovky. Brno proto chystá i dětské skupiny pro předškoláky, kteří by rovněž mohli využívat zázemí škol a spolupráce

s volnočasovými středisky a základními uměleckými školami. Odpoledne by se děti mohly kromě jiného učit česky, řekl Hladík. Podotkl, že pokud by musely v ČR zůstat déle, mohly by pak od září nastoupit už do běžných českých škol.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu uvedl, že do Česka nyní přichází asi 5000 uprchlíků denně, celkově jich ve středu bylo mezi 20 tisíci a 30 tisíci. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z Ukrajiny uprchlo za týden od začátku ruské invaze už více než milion lidí, a jde tak co do rychlosti o bezprecedentní exodus v tomto století.