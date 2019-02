V Česku začala platit mimořádná opatření kvůli nebezpečí epidemie

V Česku začala platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa. Příjemci ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely a žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Z přibližně sedm set kilogramů dříve dovezeného závadného masa bylo kolem 110 kilogramů zpracováno. Někteří obchodníci přestávají hovězí v Polsku nakupovat. Podle polského ministra zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowského se problémy s polským jídlem zveličují.

"Povinné vyšetřování všech zásilek polského hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na český trh dostane zdravotně závadné maso z této země," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Ve středu veterináři zjistili, že zhruba v sedmi set kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely.

Česká policie začala už od středy více kontrolovat kamiony dovážející z Polska zboží "podléhající rychlé zkáze". Součinnost veterinární správě poskytují také celníci. Kontroly budou pokračovat do odvolání.

Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska. Firma Animalco z holdingu Agrofert, která kontaminované maso dovezla, přerušila spolupráci se svým polským dodavatelem a čeká na výsledky kontrolních testů. Nevylučuje přitom to, že spolupráci s polským partnerem zcela ukončí.

Ze zhruba 700 kilogramů masa se salmonelou bylo v Česku přibližně 133 kilogramů zpracováno do tepelně upravených pokrmů a potravin, nebo se ho zatím nepodařilo dohledat. Z toho více než polovina se ho snědla na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zpracovalo se ho zhruba 110 kilogramů.

Je to prý závist konkurence

Snědené maso vždy předem prošlo tepelnou úpravou, riziko nákazy je proto podle Státní veterinární správy minimální. Zatím není k nalezení 15,5 kilogramu masa z distribučního centra Makra v Kozomíně, podle mluvčí řetězce Romany Nýdrle se však na talíře spotřebitelů nedostalo.

Ardanowski v rozhovoru pro Radio Wnet prohlásil, že každá záminka je dobrá k obvinění Polska, že má odporné potraviny. Podle něj věc zveličují ty země, které v produkci potravin nestačí na polskou konkurenci. Pohrozil možností kontroly českého piva dováženého do Polska.

Předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal považuje polská vyjádření ohledně případných kontrol českého piva za překvapivá, reálné dopady ale neočekává. Podle něj s českým pivem nikdy problémy nebyly.

Ministr Miroslav Toman: Zkontroloval jsem kvalitu českého piva: teplotu, trvanlivost a obsah sladu. Vše v pořádku. 👍 😄 pic.twitter.com/I4d0k4bFNG

- Zemědělství ČR (@MZeCr) February 21, 2019

Zodpovědnost by měl nést Agrofert

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se k polské hrozbě postavil ironicky. "Zkontroloval jsem kvalitu českého piva: teplotu, trvanlivost a obsah sladu. Vše v pořádku," uvedl na twitteru u fotografie s Budějovickým Budvarem. Toman také uvedl, že nechce vyvolávat obchodní válku, kontroly zdravotní nezávadnosti polského hovězího ale považuje za nezbytné. Češi podle něj polskému systému dozoru nad potravinami nadále nedůvěřují.

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil vyjádření o kontrole piva za zoufalé, podle něj se problémy s českým pivem nikdy neobjevily. Od polského ministra by očekával racionálnější reakci.

Ministr Toman: Nebudeme ustupovat nátlaku, kontroly hovězího masa jsou nutné, jde o zdraví našich spotřebitelů. https://t.co/oelUVxMxwI - Zemědělství ČR (@MZeCr) February 21, 2019

Poslankyně ODS Veronika Vrecionová vyzvala Agrofert k přijetí odpovědnosti za případná polská odvetná opatření. "Pokud Polsko opravdu přistoupí k odvetným opatřením a začne kontrolovat české produkty vyvážené do Polska, měl by případné zvýšené náklady a ztráty vývozců nést holding Agrofert, který dovážel salmonelou zasažené polské hovězí do ČR a ohrožoval tak české zákazníky. Každý musí nést zodpovědnost za své činy. I holding patřící do svěřenského fondu českého premiéra," uvedla.