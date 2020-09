V Česku začne od pondělí opět platit nouzový stav, má zabránit šíření koronaviru

V Česku začne v pondělí 5. října opět platit nouzový stav, má zabránit šíření epidemie koronaviru. Návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) schválila vláda. Prymula důvody zavedení zvláštního režimu vysvětlil dopoledne ve Sněmovně snahou zbrzdit tempo růstu počtu nemocných. Bez vyhlášení nouzového stavu by podle něj mohl počet pacientů s covidem koncem října ohrozit kapacitu zdravotnických zařízení. "Nejde o to, jaké jsou denní přírůstky, ale o to, že generují vyšší počet pacientů vyžadujících hospitalizaci," uvedl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Nouzový stav doprovodí opatření avizovaná zatím na dva týdny, například uzavření středních škol v rizikových oblastech. V žádném případě nebudou podle Prymuly omezovat život v zemi jako na jaře. "Rozhodně to nebudou opatření, která by vedla k zavírání podniků," zopakoval. Dodal, že omezí hlavně život Čechů ve volném čase. Platit budou také jen v rizikových regionech, vyhlašovat je budou místní hygienické stanice.

Nouzový stav platil v Česku kvůli epidemii koronaviru už na jaře. Nyní ho potřebuje resort zdravotnictví i proto, aby mohl zapojit do práce spojené s covidem studenty medicíny. Mnoho zdravotníků je v karanténě.

S nemocí covid-19 je nyní hospitalizováno 976 lidí, 173 lidí je na jednotkách intenzivní péče, 111 na umělé plicní ventilaci a jeden na přístroji ECMO, tedy na mimotělním oběhu.

Průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného by podle Prymuly souhrn nových opatření mohl snížit ze současné hodnoty 1,2 o 30 až 40 procent, tedy až na 0,8 až 0,9. Když se takzvané reprodukční číslo dostane pod jedna, nových případů začne ubývat, což je podle Prymuly cílem ve středu schválených opatření.

Vláda v souvislosti s šířením koronaviru vyhlásila nouzový stav 12. března a po souhlasu Sněmovny jeho trvání opakovaně prodloužila. Po 66 dnech nouzový stav přestal platit 17. května. Kabinetu umožňoval vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadnil také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.