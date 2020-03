V ČR je nyní 383 potvrzených případů nákazy koronavirem

V Česku je zatím 383 potvrzených případů nákazy koronavirem. Oproti číslům z večera je to o 39 víc, ve srovnání s pondělním ránem činí nárůst 85. První tři lidé se z nemoci zcela vyléčili, naopak jiní tři pacienti nakažení koronavirem jsou ve velmi vážném až kritickém stavu, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nejvíce případů je v Praze, nejmíň v Libereckém kraji.

Laboratoře už provedly dohromady 6302 testů, vyplývá z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví věnovaném onemocnění COVID-19. Necelá polovina lidí se nakazila v zahraničí, stejná část v Česku, u dvou procent není místo nákazy uvedeno. Mezi nakaženými výrazně převažují muži, z 383 je jich momentálně 221. Co se týče věku, nejvíce případů - 76 - se zatím objevilo ve skupině mladých lidí od 25 do 34 let. Přes šedesátku případů mají shodně skupiny lidí ve věku 35 až 44 let, 45 až 54 let a 55 až 64 let. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu, se dosud v Česku nakazilo 63. Děti do 14 let tvoří 26 případů.

Z dosavadních 383 případů nákazy koronavirem je 143 z Prahy, Olomoucký kraj má 38 pacientů, Středočeský 33 a Jihomoravský 28 lidí s nákazou. Přes dvacítku případů hlásí hygienici v Moravskoslezském, Zlínském a Ústeckém kraji. V nejmenším Karlovarském kraji je 18 pacientů. Liberecký kraj má dosud jen tři infikované.

"Již 6302 osob bylo na koronavirus otestováno, 383 s pozitivním výsledkem. Dobrá zpráva je, že tři pacienti v ústecké nemocnici se z nákazy zcela vyléčili! Bohužel tři jiní jsou naopak ve velmi vážném až kritickém stavu," informovalo ministerstvo.

Tři uzdravení pacienti, kteří se léčili v ústecké nemocnici, jsou z Děčína. Lidé, kteří lyžovali v severní Itálii, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru. Onemocnění se v Česku poprvé prokázalo 1. března.

Kvůli nemoci platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci dnes bude znovu řešit vláda.

Další oficiální údaje mají být známy kolem 18.00.