V ČR má být podle plánu 80 vodíkových plnicích stanic do roku 2030

V České republice má být do roku 2030 podle plánů 80 plnicích vodíkových stanic. Nyní v zemi funguje jedna, dalších devět se buduje. Do roku 2030 má po českých silnicích jezdit až 50 tisíc osobních aut na vodík a 870 vodíkových autobusů. Na semináři Výstavba vodíkových plnicích stanic, který pořádá agentura CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu, to v pondělí řekl Jan Bezděkovský z ministerstva dopravy.

Nástup vodíkových technologií má podle Bezděkovského přijít po roce 2025, pravděpodobně ale do plánů zasáhnou dva pandemické roky. Plán mít 80 plnicích stanic v roce 2030 je podle něj velmi optimistický.

Ministerstvo dopravy v letech 2017 až 2020 podpořilo z operačního programu stavbu devíti plnicích vodíkových stanic, alokace činila 354 milionů korun. Ministerstvo projekty podpořilo 85 procenty nákladů, díky tomu budou vznikat vodíkové stanice v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Litvínově.

Projekty mají podle Bezděkovského zpoždění. "Realita není úplně dobrá, protože máme už od různých žadatelů indikace, že to nestihnou v termínu, v jakém měli, a bohužel se nám blíží konec operačního programu," uvedl Bezděkovský. Patrně tak stát bude muset diskutovat s Evropskou komisí, aby bylo možné posunout termín čerpání peněz. "Ty projekty nyní mnohdy teprve zahajují výběrová řízení," uvedl Bezděkovský. Hrozí, že finanční prostředky propadnou a nebudou na dotaci vyplaceny, doplnil.

Podle Bezděkovského se nyní diskutuje o povinnosti budovat síť plnicích vodíkových stanic, nařízení se bude v roce 2026 revidovat. Diskutuje se například o tom, jak hustá má být síť vodíkových stanic, rozhoduje se mezi každými 150 nebo 300 kilometry na transevropské dopravní síti (TEN-T). V ČR do ní spadají například dálnice.

V letech 2022 až 2027 plánuje ministerstvo dopravy na stavbu plnicích vodíkových stanic vyčlenit z operačního programu 500 milionů až jednu miliardu korun. Odhaduje se, že díky této podpoře vznikne deset až 15 plnicích stanic. Začátek se plánuje na letošní červenec, podpora opět bude činit 85 procent nákladů. Národní akční plán počítá s tím, že ČR bude mít do roku 2027 minimálně 15 vodíkových stanic.

Ke konci loňského roku bylo podle Bezděkovského v Evropské unii 136 plnicích vodíkových stanic. Lídrem je Německo, které jich má 89, podle Bezděkovského ale mělo Německo cíl mít do roku 2020 celkem 100 vodíkových stanic. Například Francie má 19 plnicích stanic vodíku, Nizozemsko sedm. Jednu stejně jako ČR má například Finsko.