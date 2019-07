V ČSSD vládne z řešení situace relativní spokojenost

Regionální představitelé sociální demokracie jsou většinou spokojeni s výsledkem pondělního jednání předsednictva strany, které trvá na jmenování Michala Šmardy ministrem kultury a předsedu Jana Hamáčka vybavilo mandátem k případnému stažení ministrů ČSSD z vlády. Rozhodnutí označili za předvídatelné a logické. Nicméně někteří považují za absurdní, že situace vznikla kvůli jednomu ministrovi, a doufají, že se její řešení nebude protahovat. Ne všichni jsou účasti ČSSD v menšinovém kabinetu s ANO nakloněni.

Ministr kultury Antonín Staněk podal demisi v květnu, prezident Miloš Zeman ji však nepřijal. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté na žádost ČSSD požádal o Staňkovo odvolání a prezident až minulý týden uvedl, že ho odvolá k 31. červenci, několikrát se však skepticky vyjádřil k nominaci Šmardy. ČSSD zopakovala, že pokud by nemohla rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšle, ztratí její vládní angažmá smysl.

Například podle členky krajského výkonného výboru ČSSD v Olomouckém kraji Aleny Raškové tato situace straně neprospívá. "Většina členů ČSSD je z toho otrávená," řekla. Bývalý ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) komentoval na twitteru rozhodnutí předsednictva dokonce slovy: "Kdyby byl ve vedení ČSSD nějaký šachista, tak by věděl, že v beznadějně situaci je lepší položit krále a ukončit trápení. Poté může začít hrát novou hru."

Také Radek Cikl z krajského předsednictva ČSSD v Libereckém kraji si myslí, že ČSSD by měla řešit podstatnější věci než "tahanice" kolem ministra kultury. "Měla by znovu usilovat o dominantní postavení na politické scéně," řekl Cikl. Lepší řešení, než jaké bylo schváleno v pondělí, podle něj ale nebylo.

Rozhodnutí předsednictva respektuje i ČSSD v Ústeckém kraji, která byla v minulosti proti vstupu ČSSD do vlády s ANO. "Náš názor je menšinový, uvidíme, co čas přinese v následujících dnech," řekl předseda tamní ČSSD Miroslav Andrt.

Hamáčkův závazek

Jihomoravská předsedkyně ČSSD Naděžda Křemečková chápe pondělní výsledek jako Hamáčkův závazek. "Očekávám, že termín řešení krize 31. července se nebude posouvat. Pokud by tomu tak ze strany prezidenta bylo, domnívám se, že by předseda měl straně zachovat poslední zbytky suverenity a rázně jednat," uvedla Křemečková. Rovněž místopředseda ČSSD pro Liberecko Milan Šír nebo starosta Stříbra a poslanec Václav Votava považují konec července za definitivní termín a v případě nejmenování Šmardy ministrem by strana podle nich měla odejít z vlády. "Nemůžeme řešení donekonečna odkládat," řekl Votava.

Odchod z vlády by volil i bývalý poslanec ČSSD za Zlínský kraj Antonín Seďa, podle kterého předsednictvo jen oddálilo řešení problému. "Mandát daný předsedovi Hamáčkovi je jasný, s tím jsem spokojený. Uvidí se za 14 dní, zda se podaří přesvědčit prezidenta, což by měl dělat především premiér, aby splnil své ústavní povinnosti. Osobně bych zvolil odchod z vlády," uvedl Seďa.

Vladimír Lesák z hradecké okresní ČSSD Vladimír Lesák si ale myslí, že prezident nebude chtít, aby se vláda rozpadla, a Šmardu ministrem jmenuje. Ve vyřešení situace věří i předseda ČSSD na Vysočině Petr Krčál. Současně ale doplnil, že v kraji sílí hlasy po odchodu z vlády.

Naproti tomu náměstek středočeské hejtmanky a člen předsednictva ČSSD Miloš Petera důvod k odchodu strany z vlády nevidí, protože strana plní své priority volebního programu.