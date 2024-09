V Divadle Bez zábradlí začalo rozloučení s hercem Karlem Heřmánkem

V Divadle Bez zábradlí začalo rozloučení s Karlem Heřmánkem. Se zesnulým hercem se může veřejnost přijít rozloučit do 17:00. První návštěvníci přišli zavzpomínat na jeho profesní a osobní život již před otevřením divadla.

Heřmánek, který ztvárnil řadu výrazných filmových i divadelních rolí, tragicky zemřel 24. srpna ve věku 76 let. V motolském krematoriu se s ním 2. září v soukromí rozloučila rodina.

"Karle, díky za krásné chvíle na jevišti i ve filmech, přinesl jsi lidem mnoho štěstí," napsala do kondolenční knihy umístěné u vchodu do divadla v Paláci Adria Olga Černohorská.

V rámci akce nazvané Den s Karlem je divadlo vyzdobené plakáty a fotografiemi z Heřmánkových rolí. Mezi množstvím květin jsou i věnce od prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy, České televize nebo Státního fondu kinematografie.

V hledišti dopoledne zasedly první desítky lidí, kteří na sledují na plátně promítání ukázek z Heřmánkových slavných filmových rolí. Jeviště s množstvím artefaktů z jeho divadelních rolí je upravené do stylu legendární hry Milana Kundery Jakub a jeho pán s Jiřím Bartoškou a Heřmánkem v hlavních rolích.

Heřmánek se narodil 17. října 1947 na pražském Žižkově. Studoval stavební průmyslovku a uvažoval o architektuře. Pak ho zaujala filmová režie, ale protože dostat se na FAMU bylo těžké, zkusil to na herce. Nakonec jej přijali na brněnskou JAMU. Vystudoval brněnskou JAMU, v ročníku byl s Jiřím Bartoškou, Pavlem Zedníčkem nebo Janou Švandovou. Po škole nastoupil do brněnského avantgardního Divadla Na provázku, pak působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. V roce 1976 se vrátil do Prahy a do roku 1990 hrál v Divadle Na zábradlí. Když se tato scéna rozpadla, založil Heřmánek Divadlo Bez zábradlí, jedno z prvních soukromých divadel v Česku.

Je znám i z dabingu, jeho hlasem mluví třeba Doyle (Martin Shaw) z britského seriálu Profesionálové. V dabingovém studiu se seznámil i se svou druhou ženou Hanou. Mají spolu tři syny, z prvního manželství má Heřmánek ještě dvě dcery. V případu Heřmánkova tragického úmrtí na střelnici nedaleko Příbrami byla nařízena soudní pitva. Heřmánek svůj život dobrovolně ukončil, když proti sobě obrátil zbraň.