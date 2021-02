V domovech seniorů s očkovanými klienty se zatím k normálu nevracejí

Jen nepatrné rozvolňování připustila většina domovů seniorů v Olomouckém kraji, které mezi prvními navštívily mobilní očkovací týmy. Ačkoli většina jejich klientů má za sebou již obě kola očkování, musejí se řídit stejnými epidemickými předpisy jako ostatní a k návratu do běžného života mají stále daleko. Pro pracovníky domovů je však očkování jistotou, že jejich klienti v případě nákazy koronavirem nebudou tak zranitelní.

Společenský život se dva týdny po druhé várce očkování částečně uvolnil v SeneCura SeniorCentru v Olomouci. "Znovu probíhají aktivity s menším počtem účastníků tak, aby se dodržela protiepidemická opatření s rozestupy, jako je filmový klub, poslechy vážné hudby, znovu zahájila činnost naše Univerzita třetího věku. Pro naše klienty a jejich život v našem zařízení jsou toto po dlouhé době velmi příznivé chvíle, které jim především po psychické stránce velmi pomáhají," řekl ve středu ředitel domova Vítězslav Rychlý.

Naopak Domov pro seniory v Tovačově na Přerovsku, který byl prvním domovem, kde se začalo očkovat, na rozvolňování stále čeká. Podle ředitelky Lenky Olivové to neumožňují plošná pravidla, která platí bez ohledu na aktuální situaci v zařízeních. Právě snaha vrátit se do "normálu" byla přitom podle ní jednou z motivací seniorů nechat se očkovat. Setkávat se zatím mohou alespoň na patře. "Jsou jako ve vězení. Když chtějí jít ven, na vycházku mimo domov, mají poté nařízenou karanténu. Nikomu nic neudělali, jenom jsou staří a jsou chráněni proti své vůli, způsobem, který se jim nelíbí. Strádají velmi psychicky, očekávali od očkování, že budou mít běžný život a nemají ho. Brání tomu ministerská nařízení, která to očkování nezohledňuje," řekla ředitelka.

Opatření se příliš neuvolnila ani v domově v Bohuslavicích u Konice, i tam už má většina klientů za sebou druhé kolo očkování. "Nežijeme s klienty v domově v akváriu, takže vrátit se zpět k životu bude možné, až se přiměřeně uzdraví i okolní svět. A tak to má být. Ta zařízení nejsou inkubátory. Ale tak jako v každé rodině a domácnosti máme za sebe společnou odpovědnost. Nyní nám očkování pomohlo tu odpovědnost za zdraví a životy posílit. Já osobně nevidím důvod k frustraci," řekl ředitel Charity Konice Marek Navrátil. Poukázal na to, že očkování především posílilo u klientů imunitu vůči tomuto onemocnění, a i kdyby se do domova infekce dostala, nemělo by to mít již takové katastrofální následky.

Bohuslavický domov zavlečení infekce odolal podle ředitele Marka Navrátila po celou dobu pandemie, a to díky velké disciplinovanosti personálu. "Pro nás i toto vědomí, že jsme na tom nyní ve zranitelnosti klientů i personálu lépe, je prostě úleva k nezaplacení," doplnil. Nařízení vlády sice rozvolnění podle něj zatím příliš nepovolují, ale v zájmu i psychického zdraví klientů již na ně není personál tak přísný, dodal Navrátil.