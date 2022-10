V doplňkovém penzijním spoření letos přibylo 133 tisíc lidí na 1,601 milionu

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, za tři čtvrtletí 2022 vzrostl o 133 tisíc na 1,601 milionu. V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci pololetí 2,852 milionu účastníků, o 110 tisíc méně než na konci roku. V úterý o tom informovala Asociace penzijních společností ČR. Aktuální data z transformovaných fondů nemá.

"I přes letošní ekonomickou situaci zájem o soukromé spoření na penzi se státním příspěvkem roste. Lidé si uvědomují, že zajištění na stáří také po vlastní ose se stává spíše nutností, a to i když ekonomická situace penzijnímu připojištění zrovna nepřeje. Tento dlouhodobý produkt obvykle s propady vyrovnává a v úspěšných letech vytváří pro takováto období nejen rezervy, ale i zisk, kterým pomůže jeho účastníky na stáří zajistit," uvedl prezident asociace Petr Poklop.

Dynamické fondy nového doplňkového připojištění mezi roky 2014 a 2021 vynesly účastníkům ročně v průměru 6,1 procenta, vyvážené fondy pak 3,3 procenta, uvedl Poklop. V letošním roce tyto fondy vzhledem k situaci na finančních trzích výrazně prodělávají. "Jednotlivé penzijní společnosti využívaly letošního poklesu na světových trzích k nákupu akcií a dluhopisů, které opět cenově porostou," doplnil Poklop.

Asociace nyní zaznamenává i situace, kdy lidem na měsíční úložku penzijního připojištění z výplaty už nezbývá a zvažují produkt opustit, případně tak i činí. "Měsíční platby lze po domluvě s penzijní společností dočasně přerušit, žádný dluh při tom nevzniká a není se čeho obávat. V krajním případě výpovědi penzijní smlouvy účastník nenávratně přichází o již získané výhody, a proto ukončení nedoporučuji," upozornil Poklop.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízejí možné vyšší zhodnocení.