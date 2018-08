V Horním Maršově hoří barokní zámek. Střecha se propadla

V Horním Maršově na Trutnovsku od rána hoří nevyužívaný a chátrající barokní zámek. Střecha zámku prohořela. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Hasiči nemají informace, že by byl někdo zraněn. ČTK to řekla mluvčí hradeckých krajských hasičů Martina Götzová.

Zámek, který je kulturní památkou, je podle informací z webu best-reality.cz na prodej za 14,5 milionu korun. "Od dubna roku 1994 není objekt nijak využívaný a jeho stavebně technický stav je zhoršený," uvádí web. Zámek je na prodej již mnoho let.

Požár zámku hasiči dosud nemají pod kontrolou. "Je vidět plamenné hoření střešní konstrukce. Prohořenou střechou budeme požár hasit pomocí výškové techniky," uvedla mluvčí. Zámek se nachází v Czerninské ulici a stojí poblíž hlavní silnice směřující z Trutnova do Pece pod Sněžkou.

Hasiči dostali hlášení o požáru ve 04:45. Na místě je zhruba 80 hasičů z osmi jednotek. Původně hasiči uvedli, že na místě mají deset jednotek. Zřídili dvě čerpací stanoviště vody z nedaleké řeky Úpy. Na místě mají i automobilový žebřík a plošinu ze stanice Trutnov.

Hasiči do objektu vyslali dvě průzkumné skupiny, které mají zjistit jeho stav a zda by bylo možné požár hasit i zevnitř. "Snažíme se, aby byl zásah v historické budově co nejúčinnější s minimalizací následného poškození," uvedla mluvčí.

Hlavní budova zámku byla postavena v barokním stylu v roce 1792, v roce 1869 byla přistavěna tři zadní křídla zámku, která vytvořila uzavřené čtvercové nádvoří. Zámek o zastavěné ploše asi 2000 metrů čtverečních byl pak několikrát upravován. Hlavní budova byla v letech 1907 až 1910 celkově přestavěna a vznikla i čtyřboká věž, uvádí realitní web. Ve druhé polovině minulého století zámek sloužil jako škola a dětský domov.

Podle údajů z katastru nemovitostí je majitelem zámku společnost Sagna. Vlastníkem společnosti Sagna je podle údajů v obchodním rejstříku občan Ruské federace Sergey Mayzus.