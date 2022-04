V Jeseníkách zasahoval vrtulník u lyžařky, na Ovčárně narazila do stromu

V Jeseníkách ve čtvrtek zasahoval vrtulník záchranářů kvůli vážnému zranění lyžařky, která vyjela ze sjezdové trati na Ovčárně a hlavou narazila do stromu. V bezvědomí zůstala ležet u stromu mimo sjezdovku, její pád však naštěstí viděl bývalý člen horské služby a přivolal okamžitě pomoc, sdělili ve čtvrtek zástupci horské služby.

Nehoda se stala kolem 10.00, svědkem jí byl bývalý člen horské služby, který jel v ten okamžik na vleku. "Náš kamarád Jarda Lukeš ihned odhodil kotvu a k nehodě dojel. Okamžitě začal s kvalifikovanou první pomocí a povolal nás. Troufám si říct, že kdyby úraz neviděl, mohla tam paní ještě ležet. Strom, který je mimo sjezdovku, ji zakrýval větvemi," uvedl Jiří Hejtmánek z jesenické horské služby.

Žena měla na hlavě bezpečnostní přilbu, která jí zřejmě zachránila život. "Nárazem praskla a paní byla v bezvědomí. Převzali jsme její záchranu a dál vše konzultovali s krajským dispečinkem linky 155. Ti k nám vyslali sanitní vůz a nakonec vzhledem k povaze zranění i vrtulník, který následně přistál nedaleko místa nehody," uvedl Hejtmánek. Ženu posádka vrtulníku po základním ošetření, ale stále v bezvědomí transportovala do nemocnice, dodal.

V Jeseníkách leží na Ovčárně stále 120 centimetrů sněhu a je pravděpodobné, že vzhledem k přicházejícímu chladnému počasí budou sjezdovky otevřeny ještě asi 14 dnů. "Lyžaři by si ale měli uvědomit, že to už není kvalitní sníh a v průběhu dne může dost rozbřednout. To může být příčina i čtvrteční nehody. Takže by si všichni měli dát pozor na rychlou a riskantní jízdu," varoval lyžaře náčelník jesenické horské služby Vítězslav Kaller.

Kromě Ovčárny pojedou o víkendu ještě také vleky na Červenohorském sedle. Ostatní střediska v Jeseníkách již ukončila provoz, na velikonoční víkend však například v Koutech či v Ramzové spustí opět pro návštěvníky své lanovky.