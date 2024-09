V Jičíně začíná pohádkový festival Jičín - město pohádky, potrvá do neděle

V Jičíně dnes odpoledne začne 33. ročník festivalu Jičín - město pohádky. Potrvá do neděle 15. září a zaměřený bude na vědu. Ponese podtitul Věda děda Vševěda. Každoročně festival navštíví desítky tisíc lidí, loni přišlo přes 37.000 dětí a dospělých.

Poprvé pořádání festivalu zajišťuje město. Předchozí hlavní pořadatel, Nadační fond - Jičín město pohádky, se toho po konci loňského ročníku vzdal. S radnicí ale fond na festivalu dál spolupracuje. Centrem festivalu zůstává zámecký park a Valdštejnovo náměstí.

Jičín by se měl do neděle proměnit v sídlo divů, pokusů, magie a kouzel. "Festival by měl dětem ukázat, jak mohou objevovat svět kolem sebe, že pátrání po přírodních zákonech a tajích vesmíru je nejenom poučné, ale i zábavné," uvedla produkční festivalu Šárka Bekrová.

Festival nabídne desítky hudebních, divadelních a tanečních představení a dalších akcí. Technický park v Masarykově divadle ukáže různé moderní technologie. Na programu jsou dále pohádkové dílny, vystoupení profesionálních i amatérských umělců, škol a zájmových spolků. Chybět nebude tradiční jarmark a pouťové atrakce, vycházet budou Pohádkové noviny.