V kauze dopravců v Libereckém kraji je stíháno 19 firem a 18 lidí

V korupčním případu zakázek ve veřejné dopravě v Libereckém kraji je trestně stíháno 19 firem a 18 lidí. Policie ale kauzu ještě neuzavřela, vyšetřování potrvá ještě řádově měsíce. V úterý o tom informoval náměstek krajského státního zástupce v Ústí nad Labem Dan Anděl.

"Vyšetřování stále probíhá, postupně stále dochází k zahajování trestního stíhání pro další a další skutky," uvedl Anděl. Podle něj jde o rozšiřování obvinění u lidí, kteří jsou již stíhaní.

Policie se případem zabývá třetím rokem. Podle Anděla by ale nemělo smysl případ rozdělit do několika oddělených kauz. "Jde o skutečně rozsáhlou věc, ale případné vylučování některých skutků či obviněných k samostatnému projednání se v tuto chvíli nejeví racionální a postup by spíše zkomplikovalo. Konkrétní časový horizont ukončení vyšetřování dosud přesně určit nedokážu, nicméně pokud se vyšetřování podaří ukončit do konce tohoto roku, bude možno hovořit o lhůtě zcela přiměřené rozsahu a složitosti této trestní věci," dodal.

Podle dostupných informací případ souvisí s policejním zásahem v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a ve společnosti BusLine z dubna 2018. Policie tehdy zadržela a obvinila devět lidí z šesti trestných činů včetně přijetí úplatku nebo poškození finančních zájmů Evropské unie. Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) loni uvedl, že obvinění v této kauze se týká i roku 2017, kdy se na základě dohody vlády s odbory musely zvýšit mzdy řidičů v autobusové dopravě. Všichni hlavní dopravci v kraji - ČSAD Liberec, BusLine a ČSAD Česká Lípa - tehdy vypověděli smlouvy s tím, že jim peníze, které dostali od kraje navíc, nestačí. Zatímco s českolipským dopravcem se kraj dohodl, v případě dalších dvou byla podle Půty jednání výrazně tvrdší. Policie podle hejtmana obě firmy podezírá, že postupovaly po vzájemné dohodě a tím se dopustily pletich při zakázkách na zajištění veřejné dopravy.

Vedení BusLine loni uvedlo, že kauza se týká společnosti, která nyní působí pod názvem Witbystar, nezajišťuje dopravní obslužnost a není už součástí skupiny BusLine. V ČSAD Liberec se měla údajná trestná činnost dít za předchozího majitele, nyní firmu vlastní Liberecký kraj. Jednání předchozího vlastníka navíc podle současného vedení dopravce nebylo ve prospěch ČSAD Liberec, ale v neprospěch firmy. Podalo proto loni stížnost proti zahájení trestního stíhání. Podle Anděla o této stížnosti dosud rozhodnuto nebylo. "V rámci rozhodování o ní byla řada věcí doplňována a nyní lze s jistotou předpokládat, že finální stanovisko státního zástupce bude učiněno během tohoto měsíce," dodal náměstek krajského státního zástupce.