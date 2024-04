V Krkonoších napadlo deset centimetrů sněhu, na Sněžce minus čtyři stupně

Na hřebenech Krkonoš v noci na dnešek napadlo deset centimetrů sněhu. Na Sněžce byly ráno minus čtyři stupně Celsia. V nižších polohách hor nemrzlo, například v Peci pod Sněžkou byly ráno tři stupně nad nulou. Slabě sněžilo i na hřebenech Orlických hor, kde do rána napadly asi dva centimetry sněhu. Přes den by mělo dál sněžit. Vyplývá to z dat horské služby a meteorologů.

V Krkonoších různou intenzitou s přestávkami sněží od ochlazení v noci na středu. Sněžení v noci na dnešek bylo od té doby nejsilnější. Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem bylo dnes ráno celkem devět centimetrů sněhu.

Ochlazení přišlo do hor po předchozích velmi teplých dnech. Na počátku minulého týdne v Krkonoších padaly teplotní rekordy. Například pro den 8. dubna na hřebenové Labské boudě naměřili rekordních 15,3 stupně Celsia. V Peci pod Sněžkou bylo v ten den rekordních 21,3 stupně.

V Krkonoších je nyní mezisezona, horské boudy jsou většinou mimo provoz. Z lanovek jezdí pouze lanovka na Sněžku, a to jen o víkendech. Do denního provozu letní sezony se lanovka na Sněžku rozjede 26. dubna.

Vítr dnes provoz lanovky na Sněžku neomezil a od rána jela na spodním i horním úseku. Kdo se však na Sněžku vydá, měl by mít teplé oblečení. Pocitová teplota na vrcholu hory byla dnes ráno kvůli větru kolem minus deseti stupňů Celsia, vyplývá z dat měřicí stanice Poštovny Anežka na Sněžce.

V Královéhradeckém kraji by se sněžení mělo přes den objevit nejen na horách, ale i v nižších polohách nad 400 metrů nad mořem. K večeru by mělo srážek ubývat. Teploty by se dnes měly pohybovat od pěti do osmi stupňů, na horách od minus jednoho do plus dvou stupňů.