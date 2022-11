V Krkonoších začala pravidelná odstávka lanovky na Sněžku

Začala pravidelná podzimní odstávka kabinové lanovky na Sněžku, pojede jen o víkendech a 17. a 18. listopadu. Do pravidelného provozu se vrátí v sobotu 10. prosince, to by měla jet opět denně v závislosti na počasí, informovali vlekaři na webu. V listopadu výrazně utlumí provoz i další hlavní lanovky ve středních a východních Krkonoších, některé nepojedou vůbec. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor po většinu příštích týdnů dostanou jen pěšky.

Během podzimní odstávky lanovku na Sněžku čeká pravidelná údržba. Kromě běžných úkonů budou technici kontrolovat také čepy baterií koleček, které jsou na podpěrách, řekl náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovkou. Horní úsek lanovky prošel loni v listopadu přestavbou, aby se zlepšily její jízdní vlastnosti. Byla odstraněna podpěra číslo 17 ve vrcholovém úseku a podpěru číslo 18 stavbaři zvýšili o 2,7 metru. Tím docílili většího přítlaku lana na kladky podpěry.

Například ve SkiResortu Černá hora - Pec pojede v omezeném provozu jen kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu, ostatní budou mimo provoz úplně. Kabinka na Černou horu pojede v listopadu pouze o víkendu 12. a 13. listopadu, na státní svátek 17. listopadu a o víkendu 19. a 20. listopadu a také 26. a 27. listopadu. V prosinci na Černou horu zatím ve SkiResortu počítají jen s víkendovými provozem s tím, že v momentě, kdy zahájí lyžařskou sezonu, přejde kabinka do každodenního provozu. Zahájení provozu ostatních lanovek ve SkiResortu bude závislé na zahájení zimní sezony ve SkiResortu, uvedli jeho zástupci.

V úterý ráno bylo u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů oblačno, 11 stupňů Celsia a klidno, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Podle meteorologů má být v Královéhradeckém kraji v úterý mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, na horách a během dne místy i jinde polojasno. Odpoledne a večer od západu má přibývání frontální oblačnosti, ojediněle může mrholit či slabě pršet. Nejvyšší denní teploty budou mezi 12 až 15 stupni Celsia.