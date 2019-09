V Letech se našly lidské ostatky. Možná patřily oběti tábora

Archeologové našli lidské ostatky v Letech na Písecku, kde stával za války romský koncentrační tábor. Řekla to Lucie Horáková, mluvčí Muzea romské kultury, které chce v místě vybudovat památník romského holokaustu. Památník by muzeum rádo otevřelo do roku 2023. Podle Horákové se bude nález zkoumat, s velkou pravděpodobností by ostatky mohly patřit jedné z obětí bývalého tábora. Podrobnosti zástupci muzea a archeologové uvedou na tiskové konferenci v úterý.

Na nález upozornil server Romea.cz. "Archeologové našli ostatky poblíž tábora, kde je dnes kulturní památka Lety a pomník navržený akademickým malířem Zdeňkem Hůlkou," uvedla Horáková. V místě bylo dříve pohřebiště a podle Horákové by tam mohly být masové hroby. Tábor stával poblíž místa, kde jsou dnes objekty po vepřínu. Loni stát vepřín odkoupil od společnosti Agpi za 450 milionů korun. Firma tam měla ještě loni kolem 13 tisíc prasat. Stát dal přes 100 milionů na demolici vepřína.

Horáková uvedla, že archeologové zatím odkryli jeden hrob. "Je potřeba provézt analýzu DNA, abychom s jistotou určili, jestli ostatky patří oběti tábora. Zkoumání bude dále pokračovat," dodala Horáková. Průzkum začal ve druhé polovině srpna, hotový by měl být do konce září, termín se ale může s ohledem na možné nálezy prodloužit. V plánu je také archeologický průzkum v areálu vepřína.

Muzeum chce v září vyhlásit i architektonickou soutěž na podobu památníku romského holokaustu. Výsledky mají být příští rok, kdy je v plánu i samotná demolice vepřína.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo přibližně 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.