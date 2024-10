V Liberci bude i přes stávku soud v kauze, kde je obžalován i hejtman Půta

Většina pracovníků pobočky Krajského soudu v Liberci se zapojí příští týden do třídenní stávky kvůli podprůměrným platům. Líčení v korupční kauze, kde je mezi obžalovanými i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), se přesto konat bude. Přijede protokolující úřednice z Ústí nad Labem, řekla dnes ČTK mluvčí pobočky krajského soudu Karolína Francová.

Líčení v této korupční kauze se nekonalo už rok a půl. Soud zejména čekal na právní moc rozhodnutí v jiných řízeních, k nimž u některých z obžalovaných připadá v úvahu uložení souhrnného trestu. Původně se měl liberecký trestní senát touto kauzou znovu začít zabývat v září, jednání ale musel zrušit kvůli administrativní chybě, kdy o jeho konání nevyrozuměl státního zástupce. V příštím týdnu jsou líčení nařízená od pondělí do čtvrtka, a pokud nenastanou komplikace, stačit by měla k ukončení dokazování.

V korupční kauze je aktuálně obžalováno devět lidí a pět firem. Mezi nimi je i firma Metrostav, která chce uzavřít dohodu o vině a trestu. Kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic.

Hejtmana Půty se týká jen menší část obžaloby, a to v souvislosti se zajištěním 55milionové dotace na rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci za 65 milionů, kterou pro GEPO dělala firma Metrostav. Obžaloba Půtu viní z toho, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele, za což mu hrozí pět až deset let vězení. Půta to od počátku vyšetřování odmítá. Uvádí, že o žádný úplatek nežádal a ani žádný nepřijal.

Jednání v této korupční kauze bude jedním z mála, které se bude na liberecké pobočce krajského soudu příští týden od pondělí do středy konat. Do práce by mělo přijít jen asi deset z 86 zaměstnanců v administrativě, což ovlivní i další služby tohoto soudu. "Neznám ještě konečný počet. V tuto chvíli to ale vypadá, že zavřená bude podatelna, pokladna i infocentrum. Příjem pošty sice bude, tu ale jen roztřídíme z hlediska důležitosti a zabývat se budeme jen urgentními věci," uvedla dnes ráno Francová.