V Libereckém kraji přibylo úseků, kde se bude v zimě solit, ne všude je to možné

V Libereckém kraji opět přibylo úseků, kde se bude v zimě solit. Chemicky budou silničáři ve sjízdném stavu udržovat 872 kilometrů krajských komunikací druhé a třetí třídy, to je o 11 kilometrů více než minulou zimu. Ne všude je ale solit možné, někde se tomu brání samosprávy, jinde to nedovoluje ochrana přírody. Nově se bude solit třeba v Dětřichově, Heřmanicích, směrem na Větrov nebo v Bílém Potoce, řekl ČTK ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

Kvůli rekonstrukci zůstane přes zimu pro dopravu uzavřena silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích směrem na Raspenavu, silničáři ji ale budou udržovat ve sjízdném stavu pro případ, že by tudy potřebovala projet auta hasičů, záchranné služby nebo policie. "Ti co nejedou přes Oldřichov, tak aby nemuseli přes Frýdlant, jedou na Raspenavu přes Větrov, je to tam úzké a nově se tam proto bude přes zimu solit," doplnil Růžička. Dosud se silnice třetí třídy sypala jen pískem nebo kamennou drtí.

Zimní údržbu silnic druhé a třetí třídy zajišťuje krajská společnost Silnice LK, na starost má 2055 kilometrů, z toho 57,5 kilometru zůstane v zimě bez údržby. Většinou jde o málo využívané silnice třetí třídy, po kterých nejezdí veřejná doprava, výjimkou je silnice II/290 kolem přehrady Souš, která se na zimu pro dopravu zavírá kvůli ochraně zdroje pitné vody. Kamennou drtí nebo pískem budou silničáři v zimě sypat 1048 kilometrů silnic, 56 kilometrů se bude jen protahovat pluhy bez posypu. Zásoby posypu už má krajská firma dostatečné, nakupuje v létě.

Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, která je na zimní údržbu náročná, a proto drahá. V posledních 15 letech stála zimní údržba v kraji v průměru 124 milionů korun ročně. Nejdražší byla zatím zima 2012/2013, kdy údržba přišla krajskou kasu na 153,6 milionu korun. Nejlevnější byla zima 2013/2014, kdy zimní údržba v kraji stála necelých 74,8 milionu. Za minulou zimu zaplatil kraj 142,6 milionu korun, zhruba o deset milionů korun méně než v zimě 2022/2023.

Na zimu už je podle náměstka libereckého primátora Jiřího Šolce (ANO) připraven i stotisícový Liberec. Technické služby budou ve sjízdném či schůdném stavu udržovat přes 394 kilometrů silnic a 167 kilometrů chodníků, zhruba 40 procent se solí. Zásoby soli a dalších posypových materiálů jsou připravené. V případě soli jsou ale technické služby limitované kapacitou provizorní haly, tu původní zničila koroze a do provizorní se vejde zhruba 40 procent potřebného množství. Nová hala přijde na 39 milionů korun, stavba se připravuje. Zimní údržba krajského města stojí každoročně kolem 40 milionů korun.