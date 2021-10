V městské části Praha 9 u O2 arény by měla vzniknout nová čtvrť s 3500 byty

Místo nevyužívaných výrobních hal v blízkosti 02 Arény v Praze 9 by měla vzniknout nová čtvrť. Jejím jádrem by mělo být náměstí Emila Kolbena, vzniknout by měly bytové domy, školy a technické centrum. Praha 9 chce koupit pozemky od společnosti Howden ČKD Compressors a na vzniku nové čtvrti se podílet. Novinářům to v úterý řekl starosta deváté městské části Tomáš Portlík (ODS).

Plánovanou budoucí podobu městské čtvrti u O2 Arény navrhuje urbanistická studie, kterou zpracoval architekt Jiří Řezák ze studia Qarta architektura. Ve zhruba desetihektarové lokalitě by mělo vzniknout asi 3500 bytů, nová základní a mateřská škola a vzdělávací technické centrum.

"Máme šanci postavit opravdové město krátkých vzdáleností, které kombinuje možnosti pro bydlení, práci i zábavu," uvedl Portlík. Praha 9 pro své občany rovněž připravila anketu, kde se obyvatel Vysočan ptá, jaký typ občanské vybavenosti v okolí nejvíce postrádají a co by tak na plánovaném náměstí Emila Kolbena mohlo být.

Brownfieldy vlastní nyní šest firem a několik soukromníků. Praha 9 by chtěla koupit pozemky o rozloze zhruba tři hektary od firmy Howden ČKD Compressors. S vlastníky okolních pozemků chce radnice jednat, aby se při budoucím využití těchto pozemků řídili připravenou urbanistickou studií. Ta se má stát podkladem pro změnu územního plánu, což umožní přestavbu území s nevyužívanými starými budovami továren. Praha 9 tak chce podle svého starosty být tím, kdo bude mít pro přeměnu území rozhodující slovo a bude přímo řídit rozvoj lokality.

Prahu 9, ve které žije zhruba 58 050 obyvatel, tvoří katastrální území Proseku a části katastrálních území Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic.