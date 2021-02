V neděli přibylo 2832 pozitivních případů, s covidem je v nemocnici 5553 lidí

V neděli přibylo v Česku 2832 potvrzených případů koronaviru, to je o skoro 400 víc než před týdnem. Počet lidí s nemocí covid-19 v nemocnicích stoupl proti předchozímu dni o 55 na 5553. Mírně se zvýšil i počet pacientů ve vážném stavu, kterých bylo podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví 1084. Skóre protiepidemického systému je druhým dnem na hodnotě 77 bodů ze sta, což odpovídá pátému nepřísnějšímu stupni.

Zdravotníci v zemi dosud aplikovali přes skoro 451 tisíc dávek vakcíny proti covidu, téměř 164 tisíc lidí dostalo už potřebnou druhou dávku. V neděli se podalo 2122 dávek vakcín, asi o tisícovku méně před týdnem. Z toho zhruba 1260 lidí dostalo závěrečnou dávku vakcíny.

Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v Česku propukla, se prokazatelně nakazilo přes 1,09 milionu lidí. Téměř 970 tisíc se mezitím vyléčilo, v souvislosti s nákazou zemřelo 18 250 lidí. Denně umírá v Česku s covidem přes sto lidí. Aktuálně je v zemi přes 103 tisíc nakažených.

Celkový počet provedených PCR testů se blíží pěti milionům, rychlejších, ale méně spolehlivých antigenních testů laboratoře dosud zpracovaly víc než dva miliony. Za neděli ministerstvo registruje zhruba 8000 PCR testů a víc než dvakrát tolik antigenních testů. Pozitivních bylo 32,8 procenta ze všech testů, v sobotu byl tento podíl 30,5 procenta a kolem 30 procent se pohyboval i v předchozích dnech. To podle odborníků znamená, že ve společnosti je stále vysoká virová nálož.

V Česku pokračuje nouzový stav, podle vlády jsou nemocnice na kraji svých kapacit a nepříznivá epidemická situace neumožňuje rozvolnění nynějších restrikcí.

Na začátku minulého týdne bylo hospitalizovaných přes 6000 lidí s covidem, před měsícem jich bylo v nemocnicích o skoro dva tisíce víc než nyní. V sobotu se jejich počet snížil na necelých 5500, výrazně se ale nemění počet lidí vyžadujících intenzivní péči, speciální lůžka či přístroje. Statistiky ministerstva navíc nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, ačkoli v nemocnicích dále zůstávají.

Volné kapacity lůžek pro pacienty s covidem-19 v nemocnicích v Česku už od loňského podzimu navzdory občasným výkyvům postupně klesají. K pondělnímu ránu bylo podle dat ministerstva zdravotnictví volných 17 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP) a 27 procent standardních lůžek s kyslíkem. V některých krajích je situace výrazně horší. Třeba v Praze a Karlovarském kraji je volných jen sedm procent lůžek na ARO a JIP.

Největší počet případů nákazy v republice za uplynulých sedm dní dál evidují na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji a na Chebsku a Sokolovsku v Karlovarském kraji. Tyto tři okresy vláda v pátek kvůli šíření nemoci uzavřela do karantény, cestovat do něj a z něj mohou lidé jen na základě několika určených výjimek, například za prací, do školy, na úřad či za lékařem.