V neděli se po třiceti letech završí sloučení středočeské dopravy s pražskou

Do systému pražské integrované dopravy (PID) se od neděle zapojí okolí Březnice a Krásné Hory nad Vltavou na Příbramsku a zároveň se dokončí integrace okolí Čáslavi na Kutnohorsku. Po třiceti letech se tak završí sloučení středočeské veřejné dopravy s pražskou. Lidé budou moci cestovat na jednu jízdenku vlakem i autobusem po Praze a celých středních Čechách a dostanou se na ni i do sousedních krajů, řekl ve středu novinářům ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar.

"Končí integrace Středočeského kraje a Prahy do jednoho dopravního integrovaného systému, což znamená více než 15 tisíc spojů, které vypravujeme denně s našimi 36 dopravci. Území má rozlohu přes 13 tisíc kilometrů čtverečních, obsluhujeme 15 tisíc zastávek a stanic a umožňujeme přepravuju více než třem milionům obyvatel," uvedl. Do systému je podle něj zapojeno přes 5000 vozidel autobusové a drážní dopravy. Pro Středočeský kraj to znamená 485 regionálních autobusových linek.

Slučování veřejné dopravy začalo v roce 1992 zavedením prvních příměstských autobusových linek za hranice Prahy. Postupně se přidávaly další linky a zapojovaly nové oblasti. Šponar poukázal na to, že lidé se od neděle nově dostanou například z Jindřichova Hradce až do Drážďan jen na dvě jízdenky. Do PID je kompletně zapojena také většina MHD v jednotlivých středočeských městech.

V okolí Březnice a Krásné Hory bude zavedeno 16 nových autobusových linek, které budou podle Šponara efektivnější než ty dosavadní. Na dvou linkách by měl být upraven provoz a dvě změní číslo. Páteřní linkou v okolí Březnice bude mezikrajská linka 482 mezi Příbramí a Strakonicemi. Zavedeny mají být i nové linky z Příbrami do Písku. V okolí Krásné Hory bude fungovat páteřní linka 500 mezi Příbramí a Petrovicemi. Na Čáslavsku má být zavedeno šest nových autobusových linek, na třech bude upraven provoz.

Šponar uvedl, že zapojením všech regionálních linek ve Středočeském kraji do PID práce nekončí. Poukázal na to, že ekonomická situace lidí se mění a s tím souvisejí i toky cestujících. Organizace musí systém vyhodnocovat a pracovat každý měsíc na přepravních průzkumech, aby doprava byla efektivnější.