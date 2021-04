V některých okresech je možný od 26. 4. návrat i dalších dětí do školek, uvedl Smejlkal

V některých regionech by bylo možné od pondělí 26. dubna k obnovení praktické výuky na středních a vysokých školách přidat i návrat ostatních dětí do školek. Vyplývá to z vyjádření odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví, poskytl její předseda, epidemiolog Petr Smejkal. Podle odborníků by to bylo možné v okresech, kde týdenní přírůstek nových případů nákazy covidem-19 nedosahuje 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Taková situace je nyní podle údajů ministerstva zdravotnictví například v některých okresech v západních a východních Čechách. Konečné slovo bude mít vláda.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí řekl, že navrhne vládě, aby se od pondělí 26 dubna obnovila praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Toto podle Smejkala doporučila i odborná skupina s možností výjimek pro okresy, kde se epidemie nepříznivě vyvíjí. U nich by se rozhodlo na základě dat o vývoji epidemie v polovině týdne. "Školky jsme doporučili otevřít v těch okresech či krajích, kde je týdenní incidence pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel," napsal v pondělí Smejkal.

U školek by tedy platil regionální přístup. Méně než 100 případů týdně na 100 tisíc obyvatel je nyní podle údajů ministerstva zdravotnictví v okresech Cheb, Tachov, Sokolov, Karlovy Vary, Semily, Trutnov, Náchod, Hradec Králové či Rychnov nad Kněžnou. Situace v ČR se ale velmi liší, například v okresech Děčín, Český Krumlov, Žďár nad Sázavou, Zlín či Vsetín zaznamenali za poslední týden více než 300 nových případů. "Nedává smysl, aby okresy, které jsou na tom dobře, 'čekaly' na ty pomalejší, které ještě dobržďují," uvedl Smejkal.

Odborná skupina k otevření škol vydala stanovisko už 1. dubna a to podle Smejkala stále platí. Pro otevření dalších škol je podle odborníků zásadní, aby hodnota reprodukčního čísla byla menší než jedna, což znamená, že epidemie ustupuje. Epidemiologicky vychází obnovení praktické výuky a návrat ostatních dětí do školek podle Smejkala srovnatelně. Praktická výuka se sice týká menšího množství studentů, kteří budou testováni, ale zase více cestují a riziko nákazy je u nich větší. U školek se jedná o více dětí, které nebudou nosit roušky, ale zase se tím nezvýší příliš mobilita. "Je to ale hlavně otázka priorit společnosti a vlády. Za dostatečně příznivé situace, obzvlášť v některých regionech, lze podpořit oboje," konstatoval Smejkal.

Rada vlády pro zdravotní rizika, které se Smejkal také účastní, v pondělí podle něj probírala i další kroky v různých odvětvích. U služeb a obchodů je nutné podle Smejkala postupovat celostátně, aby nenastala "nákupní turistika" mezi regiony. "Takže je třeba čekat, až se situace stabilizuje všude," doplnil. Na hodnotu 100 případů na 100 tisíc obyvatel by se Česko podle něj mohlo dostat začátkem května. Záleží také na tom, jaká opatření by v obchodech a službách platila, tedy zda by se reguloval počet lidí v provozovně, požadoval po zákaznících negativní test nebo potvrzení o očkování a podobně. "Čím více bude podobných podpůrných opatření, tím dříve by mohlo k obnově dojít," dodal. Na závěrech podle něj panovala shoda, vše ale ještě musí schválit vláda.