V okolí stanic nové linky D pražského metra by mělo vzniknout přes 6000 bytů

V okolí stanic nové linky metra D mezi pražskou Pankrácí a Písnicí by mělo v budoucnu v městských a soukromých projektech vyrůst zhruba 6200 nových bytů a řada komerčních, administrativních či veřejných budov. Novinářům to v pondělí sdělili zástupci města. Největší nová čtvrť má vyrůst u stanice Nové Dvory, kde má najít v asi 2400 bytech domov asi 5000 lidí. Stavba metra D začala v dubnu.

Jako první začal vznikat úsek nové linky z Pankráce na Olbrachtovu ulici. Součástí jsou dvě stanice, kdy stanice Pankrác bude přestupní na nynější stejnojmennou stanici na lince C. Navazující úsek propojí Olbrachtovu s Novými Dvory a další povede do Písnice. Metro z Pankráce do Písnice by mělo být dokončeno v roce 2029, poté město počítá ještě s úsekem směrem na sever z Pankráce na náměstí Míru.

Podle informací města je v plánu zástavba na volných parcelách kolem nových stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš a Písnice.

Současné krčské nádraží bude zbouráno a na jeho místě vznikne nová budova. Firma Reflecta Development v okolí plánuje tři administrativní domy a u nové stanice má vyrůst i hotel. Na nedaleké Jižní spojce město chce vytvořit zastávku autobusové linky 125, která propojuje Jižní Město se Smíchovem, a u stanice metra vznikne i záchytné P+R parkoviště pro 450 aut. Podle informací města by stavba v okolí stanice měla začít v roce 2025 a hotovo má být 2030.

U krčské nemocnice by pak měla vzniknout nová poliklinika a za Vídeňskou ulicí multifunkční budova, ve které bude i vestibul metra a kterou rovněž plánuje stavět Reflecta Development. Dále na západ plánuje novou čtvrť společnost Central Group, má tam vzniknout asi 1400 bytů. Začít stavět by se mohlo v roce 2025 a výstavba v lokalitě by mohla být hotová o sedm let později.

Na Nových Dvorech plánuje postavit novou čtvrť samo město. Kromě 2400 bytů tam má vyrůst základní škola, dvě mateřské školy, kulturní centrum nebo obchody. Dominantou by podle územní studie, kterou pro město připravilo studio UNIT architekti, měla být asi osmdesátimetrová budova přímo u stanice metra. K metru také povede tramvajová trať, kterou město nyní začalo stavět z Modřan do Libuše a následně se počítá s jejím prodloužením. Stavět by se podle plánů magistrátu mohlo v roce 2027 a výstavba má trvat sedm let. Přípravu projektu má na starosti příspěvková organizace města Pražská developerská společnost.

U stanice metra Libuš má podle další územní studie rovněž zpracované týmem UNIT architekti vyrůst polyfunkční dům soukromého investora na místě nynějšího supermarketu, který v nové budově zůstane zachován. V objektu budou i další obchody a veřejná vybavenost a ve vyšších patrech administrativa. Z Novodvorské ulice by se podle architektky Jitky Molnárové ze studia UNIT architekti měl stát městský bulvár se zeleným středovým pásem a dvěma stromořadími. Výstavba by mohla začít 2027 a hotovo bude podle plánů města v roce 2034.

Výstavbu město plánuje i v Písnici. Měla by začít v roce 2030 a trvat osm let. V okolí stanice metra by mohlo vzniknout nové náměstí, radnice a bytové domy. Mezi stanicí a starou Písnicí pak město plánuje park, cyklostezky a místa pro trávení volného času. Podle informací magistrátu by v Písnici mohlo vyrůst asi 1100 bytů pro 1800 lidí.